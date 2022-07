Segmento económico: ¿Cuáles son las próximas medidas del Ministerio de Economía?

POSADAS. En su columna de los jueves en el programa Previa Informativa, que se emite por Misiones Cuatro, el analista político-económico, Gonzalo Acuña, habló sobre las medidas anunciadas por Silvina Batakis y de qué manera pretende llevar adelante el “ajuste fiscal”. También mencionó sobre los posibles cambios de gabinete que se habló en las últimas horas y del dólar diferenciados para el sector agropecuario.

“Como primera medida pretende el equilibrio fiscal, no gastar más de lo que recauda en materia de impuestos”, comenzó explicando Acuña respecto a las medidas del Ministerio de Economía.

“El anuncio oficial es que no se puede tomar más empleados públicos en la administración pública nacional”, añadió.

En esa línea detalló: “¿por dónde viene el ajuste fiscal? Todos los ministerios de la nación tienen un presupuesto estimado y lo que no gastaron hasta el momento, no lo van a poder gastar de acá a fin de año. El ministerio que gastó menos de lo previsto, no va a poder compensar de acá a fin de año. De esa manera, pretende ajustar un poco las cuentas fiscales”, declaró Acuña.

Por otra parte, se refirió a la implementación de un nuevo dólar diferenciado para los productores agropecuarios: “pretende incentivar a la exportación, cuestión que, a mi entender, tiene gusto a poco. Podrían ponerse un poco más de pilas con este sector que les da de comer a la Argentina, porque la Argentina sigue manteniendo el modelo agroexportador desde hace más 100 años. Este sector es el que más golpeado está y es el que depende toda la actividad económica”, explicó el analista.