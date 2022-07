Segmento económico: El aumento de la deuda pública en Argentina

POSADAS. Con respecto al aumento de la deuda pública en el país, Gonzalo Acuña comenzó diciendo: “en 2019, cuando ingresa este gobierno, se fue incrementando y se agudizó con los años de pandemia. Se sigue incrementando esa deuda, que es preocupante y alarmante”, explicó el analista político-económico en su columna semanal en el Noticiero Central de Misiones Cuatro.

Asimismo, continuó: “¿cómo nos afecta a todos nosotros este incremento de la deuda?, el 90% de la deuda fue emitida en pesos no en dólar, eso quiere decir que la deuda está girando entre nosotros y que se paga con pesos”.

“Como el Estado gasta más de lo que recauda, la única opción que le queda es emitir más dinero, el Estado inyecta más dinero en la calle, eso incrementa la inflación y nos golpea directamente a todos nosotros ¿de qué manera? Todos los meses vamos a poder comprar menos bienes y servicios”, explicó Acuña.

Y agregó: “me gustaría destacar la desconfianza que produce este gobierno con su clara improvisación en materia económica, es lo que produce desconfianza en el público en los mercados”.

“La gente tiene tanta inseguridad que no quiere pesos y compra dólares como mercadería. Eso pasa en el mercado financiero, lo vemos en los dólares de la bolsa al contado con liquidación y pasa en la calle con el dólar blue, con el dólar oficial no puede porque esta intervenido, controlado, este gobierno tiene esa obsesión por controlar el mercado internacional, pero se le fue de las manos, esos dólares paralelos que son oficiales, están arriba del 100 por 100 y es una cuestión desmesurada que precipita a un corto o mediano plazo a una devaluación, me arriesgo a decir”, explicó Acuña.