Segmento económico semanal: “seguimos en la misma senda”

Este miércoles, Sergio Massa asumió como ministro de Economía, cartera que absorberá las áreas de Agricultura y Pesca.

En ese contexto, el analista político-económico Gonzalo Acuña, explicó cómo van a afectar estas medidas en los próximos meses a los argentinos.

“Seguimos en la misma senda de la economía, en lo que nos afecta a todos en el día a día y es muy triste. Estábamos esperando que haya un golpe de timón, que cambien las medidas de fondo, de la administración central para el beneficio de todos nosotros”, comenzó diciendo Gonzalo Acuña en su columna semanal del jueves, en el programa Previa Informativa que se emite por Misiones Cuatro.

Asimismo, expuso tres medidas anunciadas Massa: reducción de subsidios energéticos, aumento de la deuda pública y la inflación.

Con respecto a la reducción de subsidios energéticos, indicó: “sigue en pie la segmentación energética, van a empezar a sacar los subsidios a los hogares de mayor ingreso, luego en segundo nivel y después en tercer nivel, con el adicional que ahora anunció que cuiden más la energía, hasta el consumo de 400 kilowatt”, explicó Acuña.

Y agregó: “como segundo punto a analizar, aumento de la deuda pública. Anuncia Sergio Massa que no van a recurrir más al Banco Central para hacer frente a los gastos corrientes. Con palabras textuales, dijo que ‘se van a arreglar con lo que tienen’”.

“Por último, lo más importante y que nos afecta a todos es la inflación. Jamás dijo como iba a hacer para bajar, dio un discurso, a mi entender, como para dejar tranquilos a los mercados, para que no vuelva a haber una corrida cambiaria como la que tuvimos este mes, que no se vaya el dólar a las nubes más de lo que ya se fue. Pero no dijo cómo va a encarar este problema, que es que nos está afectando a todos y que cada día nos hace más pobres”, reveló el analista.