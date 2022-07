Segmento económico: ¿Va a funcionar el Plan de Batakis?

Controles en los gastos, freno en las contrataciones de empleados públicos y segmentación de tarifas energéticas, fueron las medidas anunciadas el lunes por la ministra de Economía, Silvina Batakis, en conferencia de prensa.

En ese marco, en el Noticiero Central de Misiones Cuatro, el analista político-económico Gonzalo Acuña, hizo un análisis de las acciones que planteó la titular del Palacio de Hacienda.

En ese sentido, mencionó los tres objetivos económicos que propuso para cumplir con el FMI: equilibrio fiscal, comité de análisis de la deuda, segmentación de tarifas.

-Respecto al equilibrio fiscal dijo que significa “no gastar más de lo que le ingresa en conceptos de impuestos. El objetivo es no gastar más, pero no dijo cómo lo va a hacer”, señaló Acuña.

–Comité de análisis de la deuda: “es un comité formado por empleados públicos. También nos golpea la inflación la parte de la deuda pública, porque a través del Banco Central están emitiendo dinero para rescatar esa deuda pública en pesos que hay en la Argentina”, explicó el analista.

–Segmentación de tarifas: “van a seguir adelante eliminado de a poco a los sectores de mayor ingreso de acá a fin de año, todo lo que es subsidio a la energía, a los sectores de mayores ingresos y continuar con los subsidios a los de menor nivel”, declaró Acuña.

“Son preocupantes las tres medidas a mi entender, no solucionan el problema de la gente, ni de la inflación, a mediano y corto plazo”, manifestó.