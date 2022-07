“Si llegan a faltar prótesis se va a resentir la salud visual de gran parte de la población”, advierten

POSADAS. El sector de la medicina oftalmológica está en crisis por la carencia de insumos, la mayoría dolarizados, por las restricciones a la importación que ordenó el Ministerio de Economía, ahora bajo el control de Silvina Batakis. Según el presidente de la Cámara de Medicina Oftalmológica, el problema de las restricciones a la importación de insumos médicos, no sólo impacta sobre su sector, siendo la cirugía de cataratas la más frecuente en el ser humano, sino que también podría afectar a otras prácticas médicas.

En diálogo con Previa Informativa, Bodino sostuvo que la Medicina Oftalmológica vive “momentos complejos si hay restricción de importación de materiales de salud. Argentina como muchos otros países, es muy poco lo que se produce en aparatología de alta calidad. Hemos mantenido un suministro de lentes intraoculares para cataratas, suturas y distintos tipos de implantes que se utilizan. Si esto se reciente, vamos a tener problemas”, alertó el referente de la CMO.

“El instrumental, descartables y prótesis, de llevarse a cabo esta restricción y tener que financiarse a un dólar que no será el oficial, tendrán que subir enormemente el costo o van a faltar”, alertó Bodino. Al tiempo que pidió “que nuestro patrón sanitario o en el ministerio de economía analicen el tema porque esto no es patrimonio de oftalmología, sino de toda la medicina”.

En esta línea, Bodino insistió en que actualmente “es tremendo” “sostener el mantenimiento y los insumos de un resonador magnético, las laparoscopías y las fibras ópticas”.

Las operaciones de cataratas, afectadas por la falta de insumos importados

Asimismo, Bodino puso de relieve que “la cirugía más frecuente del ser humano es la de cataratas. Si llegan a faltar prótesis o implantes intraoculares se va a resentir enormemente la calidad de vida y la salud visual de gran parte de la población”, subrayó.

Para Bodino, la práctica oftalmológica se está tornando inviable. “He recibido información donde me dicen que me pueden entregar los insumos, pero no hay precio. Lo cual es inviable, no puedo recibir nada si no se qué me va a costar. Con serios problemas y un valor de prestación muy ajustado, nuestra alta incidencia de impuestos en una prestación”, se quejó Bodino. Y recordó que toda “cirugía en blanco (tiene) una alta tasa de impuestos”.

“Cuando un insumo pasaría de costar 130 pesos y podría llegar a duplicarse, es imposible de llevar adelante (la práctica médica)”, subrayó Bodino.

Un 40 por ciento de la actividad dolarizada

En esta línea, el representante de la CMO insistió en que “el 40% de nuestra actividad médica, por equipamiento o por una cirugía, atada al dólar”. “Por la importación al dólar oficial se consiguen con el pequeño incremento que ha tenido en el tiempo, pero en otros insumos, de producción nacional han sufrido incrementos como cualquier producto que se compra en (góndolas)”, aseguró Bodino.

Luego de defender las subas en los costos de las prepagas, Bodino remarcó que la medicina oftalmológica “es una especialidad sumamente costosa y de alta tecnología. En Argentina se hace el mismo nivel que cualquier otro país. Pero no lo vamos a poder sostener si los valores siguen cómo están. Si los valores son bajos y no permiten a los importadores seguir suministrando los insumos a un valor aceptable, estamos en serios problemas”, sentenció.