Una familia necesitó $104.217 para no ser pobre en Junio

BUENOS AIRES. La Canasta Básica Total (CBT) o Canasta de la Pobreza elaborada por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) volvió a aumentar en Junio (respecto de Mayo) con una suba del 4,6%, según lo informó el organismo, por lo que, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos menores) necesitó ingresos de $104.217 para cubrir sus necesidades básicas y no caer por debajo de la línea de la pobreza.

En tanto, la canasta básica alimentaria (CBA), que establece la línea de la indigencia, marcó, según el INDEC, que esa misma familia necesitó $46.525 de ingresos en Junio, para cubrir sus necesidades alimentarias.

Según cifras del Indec, tanto la canasta alimentaria –o canasta de la Indigencia- como la canasta básica –o canasta de la Pobreza- subieron 4,6% con respecto a mayo. Sin embargo, si la medición se realiza de forma interanual, la Canasta de la Pobreza se incrementó 56,7%. Y, por su parte, la Canasta de la Indigencia aumentó un 63,7%, en los últimos 12 meses.

Estas subas se ubicaron por debajo del índice de precios (IPC), que para junio registró una suba del 5,3% (al comparar Junio con Mayo del 2022) y de 64% (al comparar Junio del 2022 con Junio del 2021).

Casi 50 mil pesos para que una familia con tres niños, no caiga en la indigencia

Según la medición, un hogar de cinco integrantes –dos adultos y tres niños- necesitó alcanzar los $48.934 pesos de ingresos para cubrir sus necesidades alimentarias y no caer por debajo de la línea de indigencia. Mientras que ese mismo grupo familiar, requirió de $109.613 para cubrir sus necesidades básicas y no ser considerado pobre.

Cabe subrayar, por otra parte, que la Canasta de Pobreza y la Canasta de Indigencia, no incluyen el costo de los alquileres. Es decir, son variables pensadas para familias propietarias de sus viviendas. No toman en cuenta a las familias que necesitan pagar alquileres de viviendas. De ahí que a estos montos, hay que añadir los de los alquileres, al momento de analizar el costo de vida de las familias no propietarias de sus casas.

