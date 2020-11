Educación en pandemia: muchos estudiantes van camino a la deserción

Un total de cuatro mil familias de distintos sectores sociales y de todas las jurisdicciones del país, participaron de un encuentro con el Observatorio para la Educación donde dieron a conocer sus demandas, luego de hacerse cargo de la continuidad y cuidado “full time” de los chicos.

Guillermina Tiramonti es investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y en diálogo con MisionesCuatro contó detalles del encuentro y dijo que “las familias están preocupadas por la situación de sus hijos, por el impacto emocional que ha tenido tanto tiempo de encierro y falta de contacto con sus compañeros”.

La investigadora aclaró que las familias argentinas atravesaron esta situación de pandemia en distintas condiciones, algunas con disposición de conectividad y aparatos tecnológicos, además de recursos culturales para poder ayudar en la tarea escolar; para otros fue más complejo, por la falta de conexión y capital cultural.

En ese sentido, Tiramonti advirtió que hubo una cantidad de estudiantes que no están registramos y no tuvieron conexión con la escuela, “son chicos que van a la deserción, es probable que no vuelvan. Es malo para el futuro de los chicos y de la Argentina”, manifestó.

Finalmente, consultada sobre la promoción de estudiantes pese a la situación de la pandemia, la investigadora opinó que hubo un esfuerzo de las escuelas para mantener la conexión como propuesta alternativa; pero comentó que no es momento de exámenes, ni momento de notas, pero comentó que es necesario evaluar la situación en la que se encuentran los chicos. “Hay que pensar una propuesta pedagógica enfocada en los conocimientos fundamentales”, sugirió.

Mientras el país analiza la posibilidad del regreso a clases presenciales, desde la Flacso sugirieron que más horas en la escuela no garantizan mayor aprendizaje.