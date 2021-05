El gobierno anunció haber llegado a un acuerdo por las vacunas CanSino

BUENOS AIRES. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anunció que el Gobierno alcanzó un acuerdo con el laboratorio de origen chino Cansino Bio para la provisión de más vacunas contra el coronavirus (Covid-19), que se sumarán al plan de inmunización que lleva adelante el Estado nacional y que ya incluye contratos con otras cinco empresas farmacéuticas.

“El Gobierno nacional alcanzó un acuerdo con el laboratorio de origen chino Cansino Bio para la provisión de más vacunas contra la Covid-19”, dijo el ministro coordinador en diálogo con Télam.

Según Agencia Télam, Cafiero resaltó la importancia de la adquisición de estas vacunas elaboradas por el laboratorio chino que se encuentran “en la fase 3” de desarrollo, en la que se prueba su eficacia y seguridad.

Agregó que la vacuna del laboratorio chino ha sido “testeada también en Argentina durante los últimos meses”, con la participación de la Fundación Huésped.

Sin aprobación de la Anmat

Cabe aclarar que esta vacuna, aún no cuenta con la aprobación de la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica). Según publicó Clarín, aún no hay datos que difundir sobre el trámite de su aprobación en el país. Cada una de estas vacunas tiene un valor estimado de US$ 14, a valor mercado.

Es preciso destacar que CanSino, a través del Beijing Institute of Biotechnology, probó su vacuna en Argentina con un ensayo doble ciego -dosis frente a placebo, en muestras aleatorias e iguales- y los sobres que indican quién recibió la fórmula y quién no, se abrirían en breve. Quien no la haya recibido durante el estudio, que reunió 8.000 voluntarios, tendrá prioridad apenas lleguen las dosis al país.

Efectividad del 65%

La vacuna se encuentra en la última fase de prueba, luego de haber sido testeada en 78 centros de estudio. Además de en nuestro país, se probó en Rusia, Pakistán, México, donde ya se aplica, y Chile, y muestra una eficacia del 65% en pacientes sintomáticos y del 91% para casos graves de coronavirus.

Su tecnología es la de las vacunas de virus inactivados. Técnicamente, la de Cansino se define como “(células vero) inactivada”, como dicen desde Anmat. La efectividad anunciada la ubicaría en el nivel más bajo entre las que están aprobadas en el país.

La de Cansino se trata de la tercera vacuna desarrollada por China, luego de Sinovac (que se usa en Chile) y Sinopharm (que se aplica en nuestro país). La vacuna de Cansino, que ya fue autorizada en China, México, Pakistán y Hungría, necesita de una refrigeración de entre dos y ocho grados centígrados por hasta tres meses, lo que facilita el proceso de distribución.