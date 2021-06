El Gobierno pagó $500 mil a los artistas que estuvieron en el acto en el homenaje a las víctimas de Covid-19

El acto con el que el presidente Alberto Fernández y los gobernadores homenajearon a los más de 90 mil muertos por coronavirus, se vio envuelto el pasado lunes en una polémica en torno al pago que acordaron recibir los artistas que participaron en el acto en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

“La parte artística costó alrededor de 500 mil pesos”, dijo Francisco Meritello, secretario de Medios y Comunicación Pública, para intentar bajar el tono a las polémicas, que se potenciaron en las redes sociales.

“Y esa cifra incluye a todos los artistas que participaron del acto en el CCK, incluyendo a Laura Novoa y Patricia Sosa”, agregó otra fuente oficial, que ubicó la cifra de la cantante por encima de lo que cobró la actriz. Sin embargo, Patricia Sosa negó que hubiera acordado un cachet por participar en el acto.

Los artistas que participaron fueron la actriz Laura Novoa, quien condujo el acto y leyó poemas de Hamlet Lima Quintana, Diana Bellessi y Juan Gelman. Los músicos Patricia Sosa y Lito Vitale, wntre otros.

Sin embargo, la polémica se agrandó, y es que el nombre de Laura Novoa se volvió tendencia en Twitter este lunes, porque había usuarios que la acusaban de haber cobrado 450 mil pesos para conducir el acto en el CCK. Ante estos mensajes, la propia actriz salió al cruce de las versiones y desmintió haber cobrado semejante cachet.

“Lo que me pagaron por la conducción del evento es el 10 por ciento de lo que se está diciendo. Además, al ser un trabajo actoral, el pago lo depositan a través de la Asociación Argentina de Actores, pueden verlo ahí. Sé que es poco, pero fue un honor que piensen en mí y sea este mi primer paso como posible conductora”, aseguró Novoa.

Fuentes oficiales explicaron que el cachet de Novoa rondó los 60 mil pesos, de los cuales a ella le quedarían poco más de 40 mil luego de los descuentos. “Es un pago simbólico”, destacaron desde el Gobierno.

También hubo polémica por el presunto pago a Patricia Sosa, ya que su marido Oscar Mediavilla aseguró que ella no cobró nada por actuar en el acto oficial en homenaje a los muertos por coronavirus.

“Patricia no cobró y además todo esto aparece porque hay como una maldad importante. Había 24 gobernadores de diferentes cuestiones políticas, creo que estaba (Horacio) Rodríguez Larreta. Había gente de la oposición también”, dijo Mediavilla.

Sin embargo, las fuentes oficiales ratificaron que Patricia Sosa acordó cobrar un cachet, tal como el resto de los artistas. No obstante, la propia Patricia Sosa desmintió esto: “No cobramos por el homenaje, y si cobrábamos, ¿qué? Tenemos que vivir de algo, los músicos no podemos generar ingresos en esta situación”.