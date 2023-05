BUENOS AIRES. Con una -para muchos- temeraria y negligente maniobra, a las 17.24 hs. de este jueves, aterrizó en el Aeropuerto Metropolitano Jorge Newbery el nuevo avión presidencial por el que Alberto Fernández pagó 25 millones de dólares. Las imágenes de lo que parecía un intento de aterrizaje abortado del ARG-01 un Boening 757-200, rápidamente se viralizaron.

Según informó el portal Infobae, horas más tarde circuló un video que muestra una maniobra polémica que utilizó el piloto para aterrizar. Los expertos aseguran que fue “innecesaria” la forma utilizada para llegar a Aeroparque.

“El avión puede hacer la maniobra. Ahora, ¿es necesario? Si no hay nada coordinado o alguien no le pidió que lo haga, desde mi punto de vista, es bastante ilógico. Es un avión nuevo, los pilotos vienen recién habilitados en el avión. Era sólo un traslado de avión”, expresó Carlos Rinzelli, piloto y consultor aeronáutico, quien además advirtió que las condiciones meteorológicas no eran las ideales.

¿Acrobacia o aterrizaje abortado?

“Mientras vos Kumpa cagás en un balde, tu aero kumpa se quema miles de dólares en una maniobra totalmente innecesaria. En un país civilizado, la llegada de un avión presidencial implica total diplomacia, pero en Argentina pasa a ser un desfile de carnaval”, agregó otro piloto de avión en su cuenta de Twitter.

En tanto, el periodista Luis Gasulla, escribió al respecto: “Pilotos con años de experiencia en aviación están indignados con las maniobras del avión presidencial. Una locura”, escribió en su cuenta en la red social Twitter.

AVIÓN PRESIDENCIAL. ¿Acrobacia o aterrizaje abortado? Así fue la primera aproximación del nuevo avión presidencial, el ARG-01 que llegó a reemplazar el Tango-01 pic.twitter.com/5Et0sHvdw8 — Diego Cabot (@diegocabot) May 25, 2023

Mientras que su colega, Diego Cabot, planteó: “AVIÓN PRESIDENCIAL. ¿Acrobacia o aterrizaje abortado? Así fue la primera aproximación del nuevo avión presidencial, el ARG-01 que llegó a reemplazar el Tango-01”, reveló en la misma red social.

La explicación oficial de los pilotos a cargo del vuelo

A través de un comunicado difundido en las últimas horas, los comandantes Juan Pablo Pinto y Leonardo Luis Barone, a cargo del vuelo que trajo a la Argentina el nuevo avión presidencial, brindaron las explicaciones del caso. “En vuelo de Traslado de la Aeronave Matrícula ARG-01 desde EEUU a la República Argentina, previo al aterrizaje se solicita Permiso al Control de Aeroparque Torre, el sobrevuelo por el Eje de Pista como recepción de la Aeronave Incorporada a la Flota Aérea”.

En ese sentido, agregaron: “Tal pasaje fue autorizado por el control siendo esto uso y costumbre toda vez que se incorpora una Aeronave o cuando se Retira un Comandante. Estos pasajes son autorizados realizándose por el eje de pista, sin sobrevolar obstáculos”, afirmaron.

El nuevo avión adquirido por 25 millones de dólares

Tras la llegada de la aeronave, el Gobierno nacional comenzará el proceso final para que el nuevo ARG01 reemplace al ya fuera de servicio Tango 01, la aeronave que fue adquirida por el ex presidente Carlos Menem durante su gestión en los 90 y que no vuela desde hace varios años.

La nueva aeronave insignia de la flota presidencial es un Boeing 757-2000 que demandó una inversión cercana a los 25 millones dólares y tiene capacidad para transportar 39 pasajeros. Cuenta con una suite principal con todas las comodidades, y otros dos dormitorios de visitas que se pueden adaptar como salas de reuniones.

El avión fue fabricado en el año 2000 e inicialmente perteneció a la empresa Iberia. En 2005 fue adquirido por Funair Corporation y finalmente el 13 de abril pasó oficialmente a ser propiedad del gobierno argentino, que debió invertir 21.730.000 de dólares, a lo que se suma la entrega del Tango 01, valuado en unos 3 millones de dólares.

El flamante ARG 01 puede volar sin escalas a destinos como Europa o Estados Unidos, a diferencia del Tango 01, que no estaba técnicamente preparado para viajes de esa distancia. No obstante, el Boeing 757 aún tendría pendiente una certificación para poder cruzar el océano Atlántico, por lo que no podría ser utilizado para las misiones a Europa por el momento. Una vez que se terminen las pruebas podrá hacer un vuelo cruzando el océano Atlántico.