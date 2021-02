Escándalo en Salta por “vacunación de privilegio”

SALTA. Mucha polémica se generó en la localidad de Tartagal, luego de que se conociera que en el hospital Juan Domingo Perón de esa ciudad, vacunaron a personal no esencial, por este motivo se está realizando una investigación por irregularidades.

De acuerdo con lo publicado por el diario El Tribuno, uno de los periodistas que recibió la vacuna en ese nosocomio es Marcelo Torres, quien trabaja en la radio oficial del municipio FM Ciudad. En tanto, el periodista de 55 años, reconoció que se aplicó dos dosis de la vacuna rusa, a pesar de no ser personal esencial ni paciente de riesgo.

Torres contó que recibió la primera dosis el 29 de diciembre, el mismo día en que comenzó la campaña de inmunización en la provincia, porque varios miembros del personal de salud se negaron a inmunizarse.

Ante este panorama, el hombre relató que el gerente del hospital preguntó a los periodistas que fueron a cubrir la información si alguno quería vacunarse, ya que si no las vacunas se echarían a perder, por este motivo accedió a inmunizarse: “Yo me hago responsable de mi vacuna. El pecado fue ser voluntario”, afirmó.

Desde el hospital coincidieron con la versión del periodista y explicaron que la decisión de vacunar a personas que no forman parte del sistema de salud ni del grupo de adultos mayores o de riesgo, se tomó porque parte del personal sanitario del centro asistencial se negaba a inmunizarse.

“Las vacunas vienen en frasquitos que son para cinco aplicaciones y una vez abierto no se los puede guardar y se deben aplicar todas las dosis. En los primeros días nos pasó que seleccionábamos a cinco agentes de salud, tres se colocaban sin problemas y dos literalmente se iban de la fila porque tenían temor”, precisaron desde hospital Juan Domingo Perón.

Por otro lado, también confirmaron que dentro de las inmunizaciones de privilegio se encontraba la diputada provincial Gladys Paredes, del Frente para la Victoria.

“Cuando vino a aplicarse la vacuna las chicas encargadas de vacunación le dijeron que no podían suministrársela porque, si bien ella era personal médico, actualmente no está trabajando, pero de todos modos la doctora argumentó que había sido autorizada en Salta. Suponemos que en el Ministerio de Salud pidió ser vacunada por lo que finalmente el personal accedió a proporcionársela. Me parece bien que se la haya aplicado porque es una persona de más de 60 años, que tiene mucho contacto por su actividad legislativa”, contó Juan López, gerente del hospital de Tartagal.