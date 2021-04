Estafas bancarias: uno de los delitos que más creció en el 2020

El fraude y estafa en cuentas bancarias, como el robo de claves de acceso a homebanking o de datos de tarjetas de crédito, fue uno de los delitos que más creció el año pasado, de 22 casos denunciados en 2019 a 641 en 2020.



Esta cifra representa un incremento de casi el 3.000 por ciento, tras el vuelco masivo de usuarios a canales digitales durante la pandemia. Los datos se desprenden de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia ().



Las estafas pueden tener llegar a tener formas más o menos elaboradas pero, en todos los casos, se trata de estrategias con las que los delincuentes atraen la atención de usuarios de dinero digital para hacerse de datos personales y, de esa manera, robarles dinero, hacer consumos con sus tarjetas o pedir préstamos de rápido otorgamiento.



Si bien la Ufeci no centraliza los casos a nivel nacional, el aumento en las denuncias que recibieron en 2020 indica un aumento que afectó a todo el ecosistema de clientes bancarios o semibancarizados.



En ese sentido, aunque no hay un perfil definido de las víctimas, sí se vio durante la pandemia un salto muy fuerte de personas económicamente activas que comenzaron a comprar con comercio electrónico, o de personas que usaron las redes sociales para contactarse con sus bancos ante la dificultad de acceder a una sucursal.

Cómo actuar ante estos casos

Los consejos más simples pero imprescindibles: no dar datos confidenciales por teléfono, correo o SMS; ingresar siempre al homebanking a través de la página oficial del banco y no por un buscador; nunca ir a cajeros automáticos si te lo piden por teléfono; verificar que las cuentas de redes sociales de los bancos cuenten con un tilde azul de validación.

También, en el caso de recibir una llamada de un representante del banco del que son clientes: no dar datos personales ni bancarios (claves, Token, números completos de tarjetas o cuentas), no realizar transferencias a cambio de futuros beneficios, e informar al banco si recibimos un contacto desde un canal no oficial.



Además, la mayoría de los bancos tiene un sistema de alertas por correo y mensaje de texto con el detalle de operaciones realizadas, que les permite mantenerse informado y prevenir o accionar a tiempo en caso de ceder datos personales sin saberlo y que puede activarse a través del homebanking.