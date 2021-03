Ex preso político recordó los años de tortura con Carlos Carvallo

POSADAS. Manuel Ramat estuvo detenido en un centro clandestino en 1976, y, al momento de declarar, menciona al locutor Carlos Carvallo como uno de los torturadores. El comunicador fue detenido en agosto de 2018 y era buscado desde hacía cuatro años, en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad, acusado de secuestros y torturas.

En referencia al 24 de marzo, Día de la Memoria la Verdad y la Justicia Manuel Ramat declaró: “son sensaciones encontradas, la represión y persecución venía desde antes, comenzó a fines del 74’, 75’ con el apogeo de la triple A, el papel de López Rega. A partir del 24 fue institucionalizado, las violaciones, desapariciones sistemáticas, robos de bebés”, expresó.

Dijo que es “una fecha de reflexión”.

12 años de cárcel para Carvallo

Además, manifestó estar conforme por las tareas que hicieron con organismos de derechos humanos: “una de las cuales culminó con la condena a Carlos Carvallo, ese represor que 12 años parece poco por todo lo que el realizó. Hay desaparecidos que todavía no se conoce lo que pasó”.

“Él reconocía que desde el año 75’ recibía instrucción de los militares, sobre cómo secuestrar torturar, interrogatorios, etc y evidentemente lo vino aplicando”, expresó Ramat.

Consultado sobre cómo reconoce a Carvallo, relató: “En junio del 76 una patota militar asesinó a mi hermano, en Campana y, a los dos días, un grupo de investigaciones de la policía de Entre Ríos se presenta en la casa de mis padres y comienza un allanamiento, yo estaba viviendo con ellos, buscando algo que incriminaba a mi hermano, pedí que pararan con esta situación. Entonces, se presenta Carvallo, tenía 22 o 23 años en ese momento, estaba al frente del grupo. Me lleva a hablar con el oficial Ojeda, cerca de la jefatura de la Policía, en el interin, terminaron el allanamiento y se fueron”.

Recordó que fue detenido a fines de septiembre del 76 “me llevan a la jefatura de policía de Entre Ríos y un oficial que estaba a cargo de la jefatura me dice ‘a la tarde te va a venir a buscar el oficial Carvallo’ y así fue, con otra persona en un falcón y me llevan esposado hasta Santa Fe”, explicó Ramat, quien además recordó que lo trasladaron a la zona de El Brete, donde también se hizo presente el locutor y ex represor.

“Tal vez esa jactancia que tenía y esa sensación de impunidad hizo que se identificara, y que lo reconociera por la voz porque me hablaba en los interrogatorios”, precisó Ramat.