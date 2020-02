Fabián Tablado salió en libertad

Al salir del penal solo lo esperaba su tía y habló con la prensa: “Siempre me pregunto por qué la maté, no hay un día que no piense en pedirle perdón”.

“No solamente arruiné mi vida, sino que arruiné la vida de Carolina y de su familia. Le pido perdón a todas las mujeres”, declaró.

El crimen

El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de Tigre, el 27 de mayo de 1996. El hombre mató a su novia con una cuchilla de cocina, dos cuchillos de mesa Tramontina y un formón de carpintería.

En los últimos años de su condena, Tablado estuvo encerrado en el pabellón evangelista. No estudió, ni trabajó y apenas recibía la visita esporádica de su madre.

Fue beneficiado por la ley del 2×1 que estaba vigente cuando fue juzgado.

Seguinos en Google Noticias, entrá acá y dale click a la estrellita!

También podés seguirnos en Twitter, click acá!