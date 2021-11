Femicidios en Argentina: en octubre mataron a una mujer cada 20 horas

ARGENTINA. Un nuevo informe publicado por el Observatorio de Feminicidios en Argentina “Ahora que sí nos ven”, señala que las cifras de femicidios continúa creciendo, convirtiéndose en un flagelo para las mujeres difícil de erradicar de la sociedad. Genera preocupación las cifras que señala que en lo que va del 2021, se registraron 213 víctimas de femicidios.

El texto cuyos datos tomados datan desde el comienzo del año hasta el 31 de octubre, indica que solo durante este mes se registraron unos 34 femicidios en el país, cifra que demuestra que hubo un notablemente incremento respecto de los meses anteriores. Estos números representan un femicido cada 20 horas en los últimos 31 días.

“Esto nos demuestra que la violencia machista que tanto nos afecta a la vida de las mujeres sigue siendo un problema que pareciera no tener respuestas. Los femicidios siguen siendo una urgencia, y el Estado nos debe proteger ya”, resalta el informe publicado por el observatorio.

Durante este año, el 64 por ciento de los femicidios ocurrió en las viviendas de las víctimas, espacio que en muchos casos comparten con los agresores. Asimismo, el 66 por ciento de los femicidios fueron cometidos por la pareja o expareja de la víctima, es decir que, los femicidas generalmente pertenecen al círculo íntimo de las víctimas. Estas cifras impactantes demuestran que el lugar más inseguro para las mujeres no es la calle, sino el propio hogar.

En ese sentido, el escrito hace hincapié en que es “fundamental y urgente que el Estado intervenga, que esté cerca de las mujeres y que implemente políticas públicas teniendo en cuenta estas características, tales como iniciativas que promuevan la autonomía económica de las mujeres y LGBTI+ y que posibiliten el acceso a la vivienda, a la educación y al empleo formal”.

Otros de los puntos que resalta en el texto, es el cuestionamiento al accionar de las Fuerzas de seguridad con las víctimas, dado que estas “ejercen aún más violencia” contra estas mujeres vulneradas. En ese sentido argumenta que sólo en el mes de octubre 5 de los femicidas fueron policías, mientras que en lo que va del año un 1 de cada 10 femicidios es cometido por personal de las fuerzas.

En este contexto el documento plantea la necesidad y la urgencia de “que se ponga en marcha una transformación de las fuerzas de seguridad y armadas de nuestro país, dejando atrás sus formas autoritarias y patriarcales y realmente adopten transversalmente una perspectiva de género y de derechos humanos que garantice nuestra protección y libertad”.

Cabe señalar que de las 213 víctimas de femicidios ocurridos este año, 34 habían realizado al menos una denuncia y 21 tenían medidas de protección. Esto refleja que solo el 16 por ciento pudo acceder al sistema de justicia y sólo el 10 por ciento logró una respuesta de la misma, sin embargo, no fue suficiente y resultaron asesinadas.

En ese aspecto, el informe critica el accionar de los actores judiciales por no brindar seguridad a las víctimas y reclama una reforma judicial transfeminista. “Es urgente que la Justicia históricamente patriarcal revea y transforme sus prácticas dentro y fuera de los juzgados y fiscalías para no ser cómplices de los femicidios y no dar un mensaje de desprotección y desconfianza para quienes estén viviendo situaciones de violencia”, agrega.

Otros de los puntos que indica el escrito respecto a los femicidios, es que desde las fechas que abarca el informe, se registraron al menos 7 transfemicidios. “Esta cifra está subrepresentada, ya que nuestra fuente, los medios de comunicación, no valora como noticia los crímenes contra el colectivo travesti trans”, cuestiona el Observatorio de Feminicidios en Argentina.

Principales datos:

1 femicidio cada 34 horas en 2021

1 femicidio cada 20 horas en octubre

159 intentos de femicidio en 2021

7 Transfemicidios/travesticidios

El 66% de los femicidios fue cometido por las parejas y ex parejas de las víctimas

El 64% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima

Femicidas: 18 policías, 4 militares y 1 gendarme

34 víctimas habían realizado al menos una denuncia y 21 tenían medidas de protección