Habló la amiga de Úrsula que fue baleada cuando pedía justicia

BUENOS AIRES. Tras la brutal represión desplegada por la policía en la localidad de Rojas, cuando centenares de vecinos exigían justicia por el femicidio de Úrsula Bahillo (18), habló una de las amigas de la víctima que recibió un balazo de goma a centímetros de su ojo izquierdo.

La brutalidad del crimen Úrsula Bahillo, asesinada a puñaladas por el policía bonaerense Matías Ezequiel Martínez (25), los antecedentes del femicida y la presunta inacción policial, causaron un profundo malestar en los residentes de Rojas, que salieron a exigir justicia. El reclamo terminó con una violenta represión por parte de la policía.

Según Infobae, parte de los incidentes quedaron registrados en videos que se viralizaron en las redes sociales. En uno de ellos se ve cómo una amiga Úrsula recibió un balazo de goma en la cara mientras protestaba frente a los agentes que estaban custodiando la dependencia policial.

Se trata de Nerina, una muchacha que por fortuna no perdió el ojo izquierdo. “La saqué barata, cinco centímetros más y me sacaban el ojo”, contó esta tarde a TN y aseguró que se encuentra en buen estado de salud.

“Me pegaron el tiro y después me trasladaron a urgencia. Tuve suerte. Me enteré a las 9 de la noche de lo que había pasado y a las 12 ya estaba acá en la comisaría. No quería lastimar a nadie, solamente vine a pararme a pedir justicia”, agregó respecto de las imágenes del ataque por parte de la policía.

Este martes, Nerina, allegados y vecinos de la localidad volvieron a manifestarse para pedir justicia por el femicidio. La convocatoria se realizó por las redes sociales y con el hashtag #JusticiaPorUrsula. Comenzó desde las 17 frente a la Plaza San Martín. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, viajó hasta Rojas para reunirse con los familiares de la víctima.

El femicida admitió el crimen

Cabe destacar que Martínez, el policía femicida, admitió el crimen. Este lunes llamó por teléfono a su tío para contarle que se había “mandado una macana”. Y fue este familiar del policía, quien realizó la denuncia.

Tras comentarle que se encontraba cerca de una escuela en el paraje rural Guido Spano, a pocos kilómetros de la localidad bonaerense de Rojas, el hombre se dirigió hasta allí y se encontró con el cadáver de la chica. Y dentro del vehículo, los investigadores encontraron un cuchillo de gran porte con manchas de sangre.

La causa quedó a cargo del fiscal Sergio Terrón, titular de la UFI 5 del Departamento Judicial de Junín. En contacto con la prensa, Terrón calificó de “alevoso” el crimen cometido por Martínez.

Sobre el policía pesaban varias denuncias por violencia de género, de distintas ex parejas. Tras enterarse del crimen, las amigas de Úrsula decidieron publicar en las redes sociales algunos de los mensajes en los que la propia víctima relataba cómo era golpeada y amenazada por su ex pareja.