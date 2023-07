Desaparición de Ítalo: “vamos a seguir accionando en los medios judiciales correspondientes”

POSADAS. Romina Pintos es una docente y madre de Ítalo, un niño de 4 años que padece TDAH con hiperactividad, motivo por el cual necesita medicación. El sábado, mientras se encontraba en la localidad de Candelaria quedó detenida y desde ese día no tiene noticias de su hijo. Supone que el menor está con su padre, del cual está separada y tiene una restricción de acercamiento.

“Italo no está conmigo, no me dan noticias, no me dicen con quién está, he recorrido cuando organismo pude y la respuesta es la misma que tengo que esperar a ver qué me dicen el Juzgado de Instrucción 1”, declaró la mujer este martes en una entrevista brindada al programa TVA, que se emite por MisionesCuatro.

Este miércoles, se presentó a indagatoria en el juzgado de Instrucción Nº 1 junto a su abogado Matías Pintos, quien, al respecto declaró: “como abogado estoy sorprendido, motivos no hay, la acusan de sustracción de menores a la mamá, la señora siguió su vida normalmente trabajando y entregando pedidos, es docente de primer grado”.

“Cómo mamá no puede tener secuestrado a su menor cuando todos sabían dónde iba, dónde estaba, si en el caso de tenerla secuestrado, como dice la carátula o por lo que lo decían los policías en ese día porque no había ninguna orden judicial, no había un escrito que ya haya firmado que hacía la señora en Candelaria entregando los pedidos que hace de pastelerías a la tarde. Es medio ilógico, es el lugar donde la detienen, totalmente en una situación arbitraria”, expresó Pintos en una entrevista al móvil de MisionesCuatro.

Y agregó: “hablan de proteger derechos del niño. Evidentemente no tuvieron en cuenta que la madre estaba con el menor, la reducen alrededor de diez personas, la tratan como una delincuente. Creo que en este caso estamos ante una total violación a los derechos humanos, violación a los derechos del niño, violación a la libertad, privación ilegítima de la libertad porque la señora Romina Pintos fue privada de su libertad sin una orden y sin un motivo fehaciente”.

Respecto al procedimiento judicial comentó: “el día lunes nos presentamos en este juzgado de instrucción 1, donde, el día que la liberan, el sábado, nos dijeron que teníamos que presentarnos, no había un solo papel y corrieron la indagatoria para el día miércoles. No había una sola actuación de la policía. Así que no sabremos con qué nos vamos a encontrar los abogados”.

“El día lunes no había un solo accionar de la policía. Un solo papel documentado. Somos varios abogados de la Asociación Independientes de Abogados que estamos tratando el caso de Romina, realmente nos tocó en el alma porque algunos son padres, otras son madres, estamos muy contentos también por la repercusión que tuvo en la sociedad. Son muchas las personas que sienten empatía y estamos recibiendo muchos casos de madres que han pasado por lo mismo”, expresó el letrado.

En relación al operativo donde la madre del menor fue detenida señaló: “llama muchísimo la atención cómo actuaron. Montar un operativo para una madre con un hijo que no tiene antecedentes policiales, que solo se dedica a enseñar niños a cuidar a su hijo porque, a ver, ¿de qué la pueden acusar? ¿De sobreproteger al menor? No es motivo para la detención arbitraria que tuvo la señora y que le hayan sacado el menor como lo hicieron. El menor debe estar con su madre, hoy debería estar restituido con su madre”.

Y a modo de conclusión comentó: “vamos a indagatoria con la señora donde va a explicar todo su proceso y de ahí vamos a seguir accionando en los medios judiciales correspondientes porque la justicia penal no debería entrometerse en cuestiones de familia. El fuero competente es familia entonces no entiendo por qué el derecho penal se está inmiscuyendo en causas que corresponden a familia donde el señor Fleitas que es el padre del menor jamás se presentó a la audiencia”.