John Hurtig reveló la conversación que tuvo con el hermano de Nicolás Pachelo

Foto vía Télam

John Hurtig, hermano de María Marta García Belsunce, aseguró hoy en el juicio oral que el hermano de Nicolás Pachelo, Francisco, le reveló que el principal acusado fue el asesino de la socióloga. Según le contó Francisco, Nicolás compró las municiones calibre 32 largo días antes del asesinato, informó el portal TN.

Hurtig fue el principal testigo de la jornada de hoy del tercer juicio por el crimen de María Marta que se desarrolla en los Tribunales de San Isidro. Allí, relató ante el tribunal que el contacto que tuvo con el hermano de Pachelo, se produjo luego de una entrevista que dio con el periodista Jorge Lanata meses después del crimen de su hermana.

Antes de continuar con su testimonio, el testigo afirmó que nunca antes había mencionado el nombre de este familiar porque se lo había prometido, pero el fiscal Patricio Ferrari le dijo que hoy era el momento y le recordó que estaba declarando bajo juramento.

“El familiar era el hermano, Francisco Pachelo”, afirmó sin dudas Hurtig antes de contar la reunión con el hombre, a la que fue acompañado por un investigador privado que la familia había contratado para esclarecer el crimen.

“Nos juntamos en una confitería de la avenida Córdoba. Yo no lo conocía a Francisco, así que él me vio a mí y me dijo ´mirá, yo no soy como mi hermano, yo te quiero decir que mi hermano mató a tu hermana´”, expresó Hurtig.

El hermano de María Marta recordó que le pidió que vaya a declararlo en la fiscalía ante el fiscal que tenía a su cargo la investigación, Diego Molina Pico, pero Francisco Pachelo le respondió: “No te va a servir porque soy el hermano y además le tengo pánico”.