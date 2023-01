Lucas Pertossi y Blas Cinalli intentaron despegarse del ataque a Báez Sosa

Declararon los médicos Juan José Fenoglio y Jorge Rodolfo Velich, peritos por parte de la defensa, a cargo de Hugo Tomei. También rompieron el silencio los rugbiers Lucas Pertossi y Blas Cinalli, informó el portal TN.

En su declaración, Lucas Pertossi sostuvo que “nunca le pegó a Fernando Báez Sosa”

“Yo quiero aclarar el tema de lo que pasó aquel día”, dijo el rugbier antes de iniciar un relato de las horas previas al crimen de Fernando Báez Sosa. Lucas Pertossi es uno de los rugbiers más complicados. Filmó parte del ataque y advirtió a sus amigos en un mensaje de texto: “Caducó”.

“Nos levantamos a eso de las 2 o 3 de la tarde, habíamos tenido una noche larga y dormimos hasta tarde. Fuimos a la playa. Llevé la heladerita porque soy uno de los de contextura más grande. Llevé alcohol, tomamos, bailamos. Nos quedamos hasta el cierre de playa, que tiraron fuegos artificiales”, dijo el joven de 23 años.

“Fuimos a buscar los documentos y la plata para ir a la zona de Le Brique para que un amigo compre las entradas. Volvemos a casa, comemos, nos bañamos, nos cambiamos para ir a la previa con un compañero y un grupo de amigos. Vamos, llevamos más alcohol que teníamos en la casa. Hacíamos juegos de tomar, sacar, yo perdí y me tocó tomar alcohol. A eso de las tres o tres y media salimos porque teníamos miedo de que no nos dejaran entrar”.

Tras ello, continuó: “Entre 3 y 3.30 nos fuimos a Le Brique. Nos separamos en la puerta. A mí me dijeron que no podía entrar. Estaba por vender la entrada y antes de irnos un patova nos dicen que pasemos. Me dirijo a la barra. Cambio mi consumisión. Sacamos una foto en medio del recital con los chicos. En un abrir y cerrar de ojos veo un tumulto. Un patovica saca del cuello a un amigo. ‘A este sacalo por la cocina que lo cagamos a palos’, escucho”.

Luego de ese incidente, afirmó haber salido por sus propios medios del local bailable. “En la calle a mi amigo lo tiran, y dicen ‘salgan, salgan’, ‘circulen’. Queríamos entrar devuelta al boliche. Hay un tumulto de gente. A la derecha hay un amigo sentado en el borde. Miramos historias en Instagram. Charlamos. Me dicen Croniquita porque grabo todo. Escucho gritos. Cuando veo había gente que no conocía y reconozco a algunos de mis amigos. Fue todo muy rápido”.

Luego, Pertossi contó que dio dos patadas para defender a un amigo al que estaban agarrando del pie. “Me acerco, le digo soltalo, le pego dos patadas. El chico intenta pararse o se para, y yo me voy a la esquina. Me desoriento. No conozco Gesell, más el alcohol…”, afirmó.

“Estoy muy mal por lo que pasó, estuve con tratamiento psicológico, psiquiatra, medicación. Nos hizo muy mal esto. Siento mucha pena por todo lo que pasó. Nunca le pegué a Fernando Báez Sosa, no lo toqué, no participé del plan de asesinato de matar a alguien: solo fui de vacaciones”.

Pertossi también atribuyó su mensaje de “caducó” a una conversación que mantuvo con un desconocido tras el ataque a Báez Sosa. “Lo único que vi es una pelea en Le Brique y que le pegaron a uno, que caducó”, le habría dicho.

Luego contó que volvió a la casa y se cambió. “Me puse una malla porque la ropa tenía olor a alcohol y era ropa de salir”, dijo.

Tras la declaración de Lucas Pertossi, tomó la palabra Blas Cinalli: “Lamento mucho todo lo que pasó. Fue una tragedia terrible, falleció un chico de mi misma edad”.

“No hubo ningún plan. No hubo planificación. No hubo ningún rol”, sostuvo el acusado. “Yo en ningún momento le pegué al chico”, agregó en alusión a Báez Sosa.

Blas Cinalli sostuvo que tras ser expulsado de Le Brique, que vio a un amigo al cual agarraban de la cintura y del pie. “Le dije que lo suelte, me agarra a mí. No lo podía zafar. Cuando lo logro, le pego una patada. Por las pericias que pude ver, dicen que Fernando tenía sangre mía en el meñique. Nunca le pegué, supongo que la persona que crucé en el boliche habrá sido él”.

Luego Cinalli pidió poner un video con un compilado de Burlando en diferentes programas de TV insultando a los imputados. En el clip, el mediático abogado los trata de “asesinos”, cobardes” y “cagones”.

“Eso es lo que viví en tres años. Es una falta de respeto para mí y mi familia. Es poco profesional”, sostuvo y dijo que por eso no va a responder preguntas de Burlando y Améndola, pero sí de la fiscalía, aunque “solo lo que se vincule a él”.