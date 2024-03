Quién es el asesino de la peluquería de Recoleta

Foto vía Instagram

“Yo lo conocí bastante, era un tipo normal, laburaba mucho. Bastante reservado con sus cosas, enfocado al trabajo y 100% a las clientas”, contó en declaraciones a El Trece Facundo Ramón Verdini, el dueño del establecimiento. Según explicó, ese día Guzmán “se rapó el pelo, estaba como aislado” y “tenía una mirada rara”.

Y sobre el hecho, aclaró: “Nunca hubo un clima tan tenso para que sacara un arma. No hubo pelea, no hubo piñas. Yo me levanté, sentía frío, y le dije ‘vamos a hablar, tranquilizate’. Fue todo muy rápido. Por lo que sabía, no se debían plata, no había pasado nada para llegar a ese punto. Con las clientas era muy amable, pero con nosotros hablaba diferente”.

En sus redes, Guzmán solía subir videos de sus producciones en la peluquería Verdini. En rigor, en muchas de sus publicaciones, las clientas solían elogiar sus trabajos. “Gracias por dejarme el pelo como los dioses”, dice una de ellas.

“No lo justifico. Para nada, que quede bien claro. Lo conozco hace como 35 años, muy buen pibe. Vaya a saber qué le paso. Mi más sentido pésame a la familia de la víctima”, detalló en Instagram uno de sus allegados.

Tras el homicidio y su posterior fuga, el asesino continúa prófugo de la justicia y es intensamente buscado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, informó el portal América24.