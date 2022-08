Secuestran más de 9 toneladas de soja de contrabando

EL SOBERBIO. Efectivos de la Prefectura Naval Argentina decomisaron 9.250 kilogramos de granos de soja, que iban a ser exportados ilegalmente, en dos operativos que tuvieron lugar en la costa de El Soberbio. Así lo informó Prefectura este domingo.

El primer procedimiento comenzó cuando el personal de la Fuerza, realizando un patrullaje terrestre a la altura del kilómetro 1.150 del río Uruguay, observó a varios individuos que estaban descargando bultos desde un camión hacia una embarcación que estaba en la costa.

Al aproximarse al lugar, Prefectura comprobó que dos hombres estaban manipulando 109 bolsas de soja, de 50 kilogramos cada una. Por supuesto, la soja carecía del correspondiente aval aduanero.

Por otra parte, en una zona cercana, los efectivos se la Autoridad Marítima nacional, interceptaron a dos individuos que estaban descargando 76 bolas de soja, desde un camión hacia un bote que estaba en la costa. También eran bolsas de 50 kilos cada una.

El total de la mercadería, que no contaba con documentación respaldatoria, quedó a disposición de la Dirección General de Aduanas de Oberá. Desde la fuerza no informaron si detuvieron, o no, a los contrabandistas implicados.