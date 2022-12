Crimen de Lucio: pidieron que la madre y su novia sean condenadas por homicidio agravado y abuso sexual

LA PAMPA. El Ministerio Público Fiscal que interviene en el juicio por el crimen de Lucio Dupuy solicitó que las dos acusadas, Magdalena Espósito Valenti, la madre de la víctima, y Abigail Páez, sean condenadas por homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante, crímenes que conllevarían la prisión perpetua.

Según informó La Nación, la sentencia del Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, a cargo del juicio, se conocerá el 2 de febrero próximo. Ese día, los jueces Alejandra Ongaro, Aníbal Olié y Daniel Sáez Zamora informarán el veredicto condenatorio o absolutorio.

Pero no establecerán una pena, en caso de encontrar culpables a las acusadas por el crimen ocurrido el 26 de Noviembredel 2021, en Santa Rosa, donde el pequeño de 5 años murió a causa de la feroz golpiza que le propinaron su madre y la pareja de esta. En un contexto de maltratos, abusos y vejámenes reiterados a los que fue sometido el niño y que no fueron reportados por las autoridades sanitarias y educativas que tuvieron contacto con la víctima.

Para la pena, “habrá una nueva audiencia en un plazo no mayor a los 15 días a partir de conocerse el fallo”, informó en un comunicado de prensa la Oficina de Comunicación Institucional del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de La Pampa.

El alegato de la fiscal y los pedidos de condena por homicidio agravado y abuso sexual gravemente ultrajante

En su alegato de cierre, la fiscala Verónica Ferrero –que estuvo acompañada por el fiscal general Máximo Paulucci y por su par Mónica Rivero– dio por probado que aquel 26 de Noviembre del 2021 las acusadas “agredieron físicamente, en forma conjunta”, a Lucio Dupuy entre las 17.30 y las 19.40 ocasionándole múltiples lesiones. Según informó el portal A24, Ferrero agregó que esas lesiones le provocaron la muerte luego de un período de agonía.

En base a la autopsia, la fiscal habló de un maltrato físico continuo –aludió a lesiones de vieja data– y consideró que también quedaron acreditados los abusos sexuales en reiteradas ocasiones.

Por ello, la fiscal acusó a Espósito Valenti de “abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización con acceso carnal vía anal con un objeto (constitutivo de un acto análogo al acceso carnal)”, también “agravado por haber sido cometido por la ascendiente (progenitora), entre otros”.

A Páez le imputó “abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización y con acceso carnal vía anal con un objeto (constitutivo de un acto análogo al acceso carnal)”, asimismo, “agravado por haber sido cometido por la guardadora, con el concurso de dos personas”. En este caso también dejó afuera el abuso sexual vía oral.

Teniendo en cuenta esas calificaciones legales, si el Tribunal de Audiencia diera por cierta la versión de los hechos de la Fiscalía, a las acusadas les correspondería una pena de prisión perpetua. Por esa razón, Ferrero solicitó que se deje sin efecto la audiencia de imposición de pena (juicio de cesura) y directamente se dicte la sentencia.

Pedido del agravante del “odio de género”

En tanto, el apoderado de la querella particular, José Mario Aguerrido –que representa al padre de Lucio, Christian Dupuy–, adhirió a esas calificaciones legales. Pero añadió el agravante de “odio de género” para el homicidio. Sostuvo que esa –el odio al género masculino- fue la motivación para matar a Lucio. Y planteó que ello quedó probado a partir del nivel de “violencia contínua” que existió hacia el niño.

La palabra de los abogados defensores

Por su parte, Blanco Gómez, defensora oficial de Páez, afirmó que no existió un homicidio agravado sino un homicidio preterintencional, es decir que no existió dolo (intencionalidad). Y que la imputada –que admitió haberle pegado a Lucio– no buscó el resultado muerte.

Con respecto a la acusación de abuso sexual pidió la absolución de Páez por el beneficio de la duda. Y aseveró que la mediatización del caso provocó un “estado de indefensión” en la imputada.

A su turno, el defensor oficial Pablo De Biasi pidió la absolución de Espósito Valenti por ambos delitos. Aseguró que “en el lugar de los hechos hubo una persona y no dos”. Por lo que descartó la coautoría del homicidio.

Asimismo, rechazó cualquier responsabilidad de la madre por omisión. En forma subsidiaria planteó que, si fuera hallada culpable, solo podría imputársele una conducta preterintencional.

Por otro lado, manifestó que la fiscalía y la querella efectuaron “muchos recortes” a los hechos para encuadrarlos en sus teorías. Al tiempo que sostuvo que, durante el proceso, se diluyó la responsabilidad del padre en el cuidado de Lucio.