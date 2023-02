MAR DEL PLATA. En una audiencia cerrada para la prensa por la sensibilidad en los detalles del caso, este jueves declararon cuatro médicos forenses en el juicio que busca determinar cómo murió Lucía Pérez (16) aquel mediodía del 8 de octubre de 2016.

Según pudo saber Infobae de diversas fuentes del caso, los profesionales de la salud confirmaron que la adolescente perdió la vida como consecuencia de una “asfixia tóxica” producto de haber tomado cocaína y aclararon que el cuerpo de la víctima no tenía signos de violencia sexual. Sin embargo, los galenos no fueron contundentes respecto de que no haya existido un abuso sexual.

A pedido de las defensas, la declaración de tres de los profesionales que participaron de la Junta Médica de la Suprema Corte de Justicia -Silvina Cabrera, Mónica Tinto y Sebastián de los Reyes- se hizo simultáneamente.

La forense Carrizo no estuvo en el debate

Se trata de los médicos que hicieron la autopsia junto a Claudia Carrizo, a cargo de la pericia y ausente en este debate, probablemente porque fue quien en su momento le comunicó a la fiscal de instrucción María Isabel Sánchez que Lucía había sido “empalada” y “lavada” por los sospechosos, datos que luego serían descartados.

Cabrera, Tinto y de los Reyes coincidieron en que la causa más probable de la muerte fue la asfixia por el consumo de cocaína. Sin embargo, nunca pudo determinarse la dosis de esta sustancia en el organismo de la menor.

También explicaron que no se detectaron otras drogas, excepto cannabis, aunque en este caso aclararon que las moléculas de esta planta se metabolizan de otra manera y el consumo pudo haber sido incluso anterior a las 72 horas. La asfixia tóxica generó un edema pulmonar y una falla cardíaca.

Los especialistas indicaron que el deceso se produjo a consecuencia del consumo de la sustancia, aunque no se trató de una sobredosis.

Baja probabilidad de lesiones sexuales en el cuerpo de la víctima

En uno de los datos más relevantes de la audiencia de este jueves, los peritos forenses no descartaron que haya habido una lesión sexual, pero sostuvieron que la probabilidad era baja. Cabrera y Tinto, además, precisaron que las relaciones sexuales entre Pérez y el principal sospechoso, Matías Gabriel Farías, se dieron entre 15 y 30 minutos antes de su muerte.

En una jornada que arrancó apenas pasadas las 9 y terminó cerca de las 14, también declaro el perito del Ministerio Público Fiscal de Lomas de Zamora, Adalberto Bonvicini, quien describió como “brusca” la relación sexual entre Farías y Pérez. Aclaró lo que durante la investigación había dicho como “forzada”. Corrigió y aseguró que por las evidencias fue brusca. Aunque minimizó las posibilidades de que se tratara de una relación contra la voluntad de la víctima.

Ante la pregunta de la parte acusadora, uno de los peritos explicó que no se puede afirmar con total seguridad que Lucía no murió por un abuso sexual. Y añadió que existen algunos casos en los que no se encuentran signos de abuso porque la relación se da, por ejemplo, bajo una amenaza.

Las conclusiones de las defensas y de la fiscalía y querella

Para la defensa de Farías (a cargo de la defensora oficial María Laura Solari) y de Juan Pablo Offidani (César Sivo), de todos modos, la verdad objetiva sobre el cuerpo de Lucía da la pauta de que la relación fue consentida.

Mientras que para la parte acusadora, representada por el fiscal Leandro Arévalo en nombre del Estado y las abogadas Verónica Heredia y Florencia Piermarini en nombre de la familia, el debate se centrará en la cuestión del consentimiento. Desde esa perspectiva, se debatirá la responsabilidad de Farías por cuanto tenía 23 años cuando mantuvo relaciones con una menor de 16

Si bien a los 16 años, puede haber consentimiento de una menor a una relación sexual, la querella y la fiscalía consideran que hubo dominación y sometimiento por parte del acusado. Es que Farías era el dealer, le ofreció drogas a Lucía y bajo intoxicación tuvo sexo con la víctima hasta que murió.