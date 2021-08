Infectólogos opinan sobre combinar vacunas o esperar la Sputnik V

BUENOS AIRES. Mientras el gobierno nacional espera que la producción local de la vacuna Sputnik V alcance volúmenes importantes para que los componentes, sobre todo los de segunda dosis, se distribuyan en todo el país, el país ya cuenta oficialmente con una alternativa para suplir la ausencia de los sueros fabricados a partir del Adenovirus (humano) 5.

Las conclusiones presentadas este miércoles por la Ministra de Salud, Carla Vizzotti, en conjunto con sus pares Nicolás Kreplak (Buenos Aires) y Fernán Quiroz (CABA) avalan la combinación de vacunas provenientes de diferentes laboratorios. Y abre un panorama más amplio para afrontar los próximos pasos de la campaña de vacunación. En un contexto en el que se espera que haya circulación comunitaria de la cepa Delta. Y, por otra parte, se sabe que hay cerca de 1,5 millones de personas que deberían aplicarse la segunda dosis de los inmunizantes rusos.

Según La Nación, la intercambiabilidad de la vacuna rusa con la de AstraZeneca ofrece la mayor eficiencia y garantiza la generación de anticuerpos para lograr la inmunización contra el coronavirus. Lo mismo ocurre con la combinación Sputnik V – Moderna. Mientras que las pruebas continuarán con otros laboratorios, como Sinopharm y Cansino, cuando ingrese al país.

Será opcional la combinación de vacunas

A pesar del aval científico que asegura la viabilidad del intercambio de plataformas de vacunas, el gobierno anunció que será opcional, que los inmunizados con el primer componente de Sputnik (desarrollado en base al Adenovirus 26), esperen el segundo componente del suero ruso. O completen la inmunización con AstraZeneca o Moderna.

De acuerdo a los expertos que hablaron con el citado diario, que sea opcional la inmunización con segundas dosis (con AstraZeneca en forma inmediata o con Sputnik V cuando lleguen las vacunas), no es la decisión más acertada. En especial, ante la inevitable llegada de la variante delta, la más temida hoy en todo el mundo por su altísima transmisibilidad.

Avanzar con la inmunización de las vacunas que estén disponibles, cuánto antes

La recomendación de los especialistas es completar los esquemas con la vacuna disponible. Siempre, en caso de comprobarse la compatibilidad con la Sputnik V. Además, hay indicios de que la intercambiabilidad de vacunas de diferentes laboratorios podría generar mayor cantidad de anticuerpos a largo plazo, que con el esquema regular de una misma vacuna. El ensayo clínico que realizó la ciudad de Buenos Aires apunta en esa dirección. Aunque faltan más ensayos y pruebas.

“Que sea optativo es un gran error. Si se llegan a fabricar tres millones de dosis de Sputnik en la Argentina, como anunciaron ayer, estoy de acuerdo que se usen los dos componentes para completar los esquemas, pero la pregunta es si llegarán esas dosis. Me genera una gran duda”, lanzó el infectólogo Eduardo López. “Es un error que la gente siga esperando porque si llega la variante delta, con una sola dosis no es suficiente”, completó el especialista.

Por qué las vacunas de Adenovirus se combinan mejor

Por su parte, el jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez explicó que las vacunas de AstraZeneca y Sputnik son vacunas vectoriales, con distintos virus, de chimpancé y adenovirus 26 humano, respectivamente. Eso “garantiza que la combinación resulte efectiva” y que los títulos de anticuerpos sean más altos a medida que transcurran las semanas. “¿Qué recomiendo? Que la gente se vacune con la segunda dosis que esté disponible”, sentenció.

Al igual que López, su colega Ricardo Teijeiro aseguró que la mejor opción es completar el esquema con la vacuna que esté disponible. “Hay que evaluar muchas cosas para tomar la decisión con un paciente porque, si es de alto riesgo, debe tener rápidamente la mayor protección posible por el riesgo de la variante delta. Sabiendo que la combinación de vacunas tiene la misma eficacia, ¿por qué esperar? Si genera una elevada cantidad de eficacia de anticuerpos, no vale la pena esperar”, recalcó.

La combinación es segura y carecen de efectos adversos graves

En otra línea de argumentación, Elena Obieta, infectóloga y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), puso de relieve que es seguro combinar vacunas diferentes. “Todas las combinaciones de vacunas o de plataformas ya demostraron ser seguras y que no tienen efectos adversos graves. Como mucho puede generar mayor reactogenicidad (más dolor de cabeza o en el sitio del pinchazo, por ejemplo). Probablemente también generen mayor cantidad de anticuerpos o la duración de los mismos”, analizó.

“Le digo a los pacientes que cuando los llamen para la segunda dosis combinada se apliquen la que esté disponible con tranquilidad, aunque no me parece mal que se dé la opción de esperar la segunda dosis de Sputnik. Por el momento no hay muchas opciones en el menú, no hay Sputnik V. En el contexto de escasez de vacunas como el que tenemos sugiero que se vacunen para lograr la mayor inmunidad posible”, agregó la especialista.

Países como Gran Bretaña, Rusia, Alemania, España y Estados Unidos realizaron o están llevando a cabo ensayos clínicos que ponen a prueba diferentes programas mixtos de vacunas. También en Canadá defienden el plan de ofrecer vacunas que usan ARN mensajero (ARNm), como segunda dosis a las personas que recibieron una primera dosis de AstraZeneca. Entre estas vacunas de ARNm, están las que producen los laboratorios Moderna y Pfizer estadounidenses.

Los números de Sputnik V en Argentina

Por el momento, se sabe que al menos un millón y medio de personas en todo el país recibieron la primera dosis de Sputnik V y ya superaron los 90 días recomendados para completar el esquema de vacunación. Mientras que unos 3 millones de personas ya cumplieron con 50 días desde la primera inmunización con Sputnik V. Ya están en condiciones de completar el esquema de vacunación y no pueden acceder a las segundas dosis del suero ruso.

Se estima que unas 6 millones de personas recibieron la primera dosis de Sputnik V y, en estos momentos, dependen de la llegada de las segundas dosis.

Cabe aclarar que, para el gobierno nacional, y en particular para el kirchnerismo duro, es un fracaso tener que combinar vacunas porque Rusia incumple con los plazos de envío de las segundas dosis. Ante la crisis abierta por la falta de las segundas dosis y el avance de la cepa Delta, Vizzotti presentó los resultados de los estudios de intercambiabilidad de vacunas. Ensayos que ya estaban en marcha dada la escasez de los inmunizantes desarrollados por el instituto Gamaleya.