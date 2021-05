La contundente respuesta de Thelma Fardin tras los dichos de Juan Darthés

Luego de escuchar las palabras de Juan Darthés en un canal brasileño donde negó las graves acusaciones en su contra, la actriz Thelma Fardin -quien lo denunció penalmente por violación en 2018- publicó un fuerte descargo en sus redes sociales.

“El Ministerio Público Federal de Brasil, luego de una investigación, promovió una denuncia en ese país que fue admitida, un juez fijó fecha de audiencia para recibir la prueba y resolver sobre los hechos del caso. Luego de tres años intentando por todos los medios conseguir justicia en sede judicial, a esta instancia se llegó gracias a la cooperación internacional entre los ministerios públicos fiscales de Nicaragua, Argentina y Brasil, que escucharon mi palabra, produjeron prueba y consideraron que existía mérito suficiente para acusar a este hombre por violación agravada”, escribió en su cuenta de Instagram, sin nombrar al actor.

Además, explicó que lo que respecta a la causa judicial, “lo seguirán manejando en los canales legales” junto con sus abogados.

Por otra parte, hizo un espacial pedido a la sociedad. “El debate social ya no puede estar enmarcado en la discusión estéril de “le creo o no le creo”, no es una cuestión de fe. Hay tres ministerios públicos fiscales de tres países diferentes considerando que hay prueba suficiente”.

Y continuó: “El debate social debe ser cómo terminamos con la impunidad en los casos de violencia sexual, cómo logramos que las investigaciones sean eficientes y qué lugar le damos a la palabra de la víctima, frenando la revictimización y dejando de estigmatizarla”.

Por último, le agradeció a distintas organizaciones feministas y a los países donde se encuentran trabajando en su causa. “Llegamos hasta acá y seguiremos avanzando gracias a los esfuerzos de cooperación internacional, el apoyo de Anmistía Internacional y la incansable lucha de los movimientos de mujeres”, finalizó.

Darthés se mantenía en un hermético silencio Brasil, donde nació y decidió radicarse hace más de dos años, ya que allí no admiten las extradiciones. Tras dos años prófugo de la Justicia nicaraguense, el fin de semana rompió el silencio en el programa brasileño Domingo Espetacular a través de un audio en el que respondió una sola pregunta en portugués y aseguró: “No hice nada de lo que me acusan, soy inocente”.

“Finalmente me voy a poder defender. Desde el comienzo estoy a disposición de la justicia brasileña. También queriendo ir a Nicaragua. Los abogados no me lo permitieron y menos mal que escuché. No ofrecían garantías para mi vida”, dijo el actor.

Para cerrar, relató: “Fue mucho, mucho tiempo de injusticia, de ver sufrir a mi familia. La verdad es que no deseo eso para nadie. Pero gracias a Dios hoy estamos más fuertes y más unidos que nunca”.