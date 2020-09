Los condenados por el triple crimen de la Efedrina presentan la nulidad de la causa

Telam 17/02/2020 La Plata: Los hermanos Cristian (C) y Martín (I) Lanatta fueron condenados esta mañana por la justicia platense a 13 años de prisión y Víctor Schillaci (D) a 7 por balear a dos policías bonaerenses tras fugar en diciembre de 2015 de la cárcel de la localidad bonaerense de General Alvear, donde cumplían la pena de prisión perpetua por el triple crimen de General Rodríguez. Foto: Eva Cabrera/telam/ef

“Vamos a presentar la nulidad porque el móvil del crimen, que se probó en la órbita federal, fue una venganza de mejicanos. Nosotros fuimos a un juicio donde se decía que había sido por la competencia del negocio de la efedrina y ninguna de las partes que investigó la jueza Servini me conecta con el móvil ni mucho menos con la autoría intelectual”, explicó Lanatta, quien junto a su hermano Cristian, y Víctor y Marcelo Schilacci, fue condenado a prisión perpetua por ese triple homicidio.

Lanatta además aseguró que el resto de las causas que afrontaron, todas relacionadas a la Triple Fuga protagonizada a fines de 2015 y que tuvo como escenarios a las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, se caerán si se prueba la supuesta inocencia que van a reclamar con el pedido de nulidad.

“Si no hubiésemos estado mal condenados, jamás hubiese existido una evasión –de la cárcel de General Alvear- sin la complicidad del poder político y del Servicio Penitenciario y tampoco se podría haber producido la fuga donde termino acumulando causas”, indicó el condenado desde la cárcel de Ezeiza a «Sala de Situación», programa emitido por AM Con Vos (AM 1420).

Por otra parte, y en relación a los años que permaneció preso hasta ahora junto a su hermano y sus amigos, dijo: “Son once años de lucha, que no es poco. Se te va la vida peleando por algo que no hiciste. Siempre peleamos porque las cosas salgan a la luz y poder demostrar la inocencia de los cuatro. Pero todo eso nos llevó a defender la vida a cualquier costo, hasta con arma en mano”.

“Lo mío no fue fácil eh, yo estuve dos días colgado en Sierra Chica, esposado en un techo. A mí que no me la vengan a contar la del módulo 6 –en el cual estuvo detenido el ex vicepresidente Amado Boudou-, de los presos “K” y ninguna mariconada. Nosotros peleamos día a día por salvaguardar nuestras vidas, entonces ahí es donde tienen que evaluar quien es la verdadera víctima de toda esta película”, culminó.

Fuente elportalbonaerense