Malvinas: exhumaron los restos de otros cinco soldados caídos en la guerra

ISLAS MALVINAS. El equipo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que realiza en las islas Malvinas una nueva etapa de identificación de excombatientes argentinos caídos en la guerra de 1.982 informó que en la exhumación realizada sobre una tumba colectiva se encontraron restos de cinco personas.

Según detallaron en conferencia de prensa virtual el jefe del proyecto humanitario, Laurent Corbaz, y el titular de la Unidad Forense del CICR, el argentino Luis Fondebrider, en la tumba colectiva denominada C 1 10 “se encontraron este miércoles restos de, al menos, cinco personas”, que serán trasladados en un vuelo privado el próximo jueves 26 para ser analizados en el laboratorio que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) posee en la ciudad de Córdoba.

“Comenzamos el martes los trabajos de exhumación de la tumba. Y este miércoles cuando abrimos la bolsa de cuerpos, nos encontramos con restos de, al menos, cinco personas. Son fragmentos de cuerpos, no cuerpos completos, esqueletizados”, precisaron.

No obstante, aclararon que “estos cinco cuerpos no significan cinco identificaciones; sino que solamente significa que hay cinco personas y el proceso de identificación recién está comenzando”.

Esta tumba múltiple no había sido incorporada en el primer proyecto humanitario -que logró 115 identificaciones-, ya que no se trataba de una sepultura anónima. Sin embargo, hace cuatro años se exhumaron y se comprobó que esos tres soldados se encontraban enterrados en otras tres sepulturas individuales que habían permanecido anónimas hasta ese momento, por lo que se hizo necesario esclarecer la identidad de los restos sepultados en la tumba C 1 10.

En la rueda de prensa se informó también que el equipo viajará este viernes a otra zona de las islas, conocida como Caleta Trullo, para investigar la posible existencia de otros restos, a partir de una denuncia de un excombatiente británico.