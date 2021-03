Mendoza ¿Podría independizarse?

Foto: Diario San Rafael

Desde hace un tiempo, el gobierno de la provincia de Mendoza viene analizando la posibilidad de su independencia, pero ahora, la posibilidad está sobre la mesa, aunque no sería tal y como se conoce la independencia, sino una alternativa, según explicó el gobernador, Rodolfo Suárez.

“Yo me acercaría a un sistema como el de los Países Bajos antes que, a la independencia, y a buscar que nosotros, por tener frontera, podamos cobrar algunos impuestos. Buscaría otro sistema de coparticipación, y activar más pasos a Chile”, comentó el funcionario cuando le preguntaron sobre los comentarios al respecto vertidos por el diputado nacional Alfredo Cornejo.

Lo que se buscaría Mendoza con su proyecto, es que desde Chile tengan mayores posibilidades de ingresar a la provincia por distintas rutas alternativas. Teniendo en cuenta que Argentina es relativamente barata para el turismo, se apoyarían en potenciar el consumo desde el país vecino.

Sin embargo, el gobernador le puso freno al entusiasmo de algunos: “Nosotros dependemos de la coparticipación nacional. Acá hay un sentimiento de mendocinidad, que no pasa en otras provincias. Mendoza sí tiene una marca. Acá el empleo público no ocupa el 90 por ciento de la población, como ocurre en otros lados. Acá hay producción. Para nosotros es importante la recaudación, pero no podríamos llegar a ser independientes”, explicó el mandatario en diálogo con Infobae.

Y ejemplificó el sistema en el que se basan: “Acercarse a un sistema como el de los Países Bajos sería una reformulación. Para eso nosotros tendríamos que diversificar nuestra matriz productiva. En la situación actual eso no sería posible. Tendríamos que sacar adelante una propuesta mía que fue un rotundo fracaso, la de que haya explotaciones mineras en Mendoza. Es impresionante la riqueza que tenemos en el sur de la provincia, en oro, en plata…”, precisó Suarez.