Otros dos muertos por Coronavirus y suman 6 en todo el país

Este mediodía, en el Sanatorio Femechaco de Resistencia, se confirmó la sexta muerte por coronavirus en Argentina. Según confirmaron las autoridades, se trató de “un paciente que ingresó el sábado 7 de marzo a las 20 horas”. Se llamaba Guido Ariel Benvenutti, tenía 53 años y era juez en la provincia de Chaco. “Tuvo contagio directo con una mujer que llegó de España y tenía positivo para el COVID-19. Los síntomas comenzaron entre el 5 y 6 de marzo. El médico que lo atendió descartó dengue y le aconsejaron que se internara en una clínica. Hizo caso omiso y a las 48 horas fue a una guardia, lo volvieron a evaluar, y como no tenían cama para internarlo lo derivaron al Femechaco. Llegó con un cuadro tóxico de insuficiencia respiratoria”, confirmaron a Infobae desde el sanatorio. Entre sus síntomas primarios, comenzó con fiebre, malestar general, cefalea, dolor abdominal e inyección conjuntival.