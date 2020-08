Para Nación, hay 52 casos de coronavirus en Misiones

BUENOS AIRES. Otras 166 personas murieron en las últimas 24 horas en el país, la cifra más alta en un día, según el registro difundido esta noche por el Ministerio de Salud, que reportó, además, 4.824 diagnosticados con coronavirus en ese lapso, con lo que suman 3.813 los fallecidos y 206.743 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

La cartera sanitaria indicó que son 1.150 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 55,5% en el país y del 65% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

Según Télam, un 87,25% (4.209 personas) de los infectados de hoy (4.824) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires. De los 206.743 casos positivos, el 44,16% (91.302) recibió el alta.

Los datos del reporte vespertino

El reporte vespertino consignó que murieron 76 hombres, 45 residentes en la provincia de Buenos Aires; 24 en la provincia de la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 3 en la provincia de Mendoza; 2 en la provincia de Río Negro; 1 en la provincia de Santa Fe; 1 en la provincia de Entre Ríos; y 71 mujeres; 41 residentes en la provincia de Buenos Aires; 24 en la Ciudad de Buenos Aires; 3 en la provincia de Chaco; 1 en la provincia de Entre Ríos; 1 en la provincia de Río Negro; y 1 en la provincia de Mendoza.

El ministerio aclaró que a una persona de sexo masculino, residente en Entre Ríos, la cargaron por error como fallecida en el sistema.

En tanto, el parte matutino precisó que fallecieron 13 hombres, 4 residentes en la provincia de Buenos Aires; 3 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en la provincia de Chaco; 3 en la provincia de Mendoza; 2 en la provincia de Neuquén; y 6 mujeres; 4 residentes en la provincia de Buenos Aires; y 2 en la provincia de Chaco.

Del total de infectados, 1.123 (0,5%) son importados, 58.084 (28,1%) son contactos estrechos de casos confirmados, y 114.826 (55,5%) son casos de circulación comunitaria. Según la información oficial, el resto está en investigación epidemiológica.

¿Otra controversia entre Nación y Misiones por la cantidad de casos?

Este lunes, en la provincia de Buenos Aires hubo 3.158 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 1.051; en Catamarca, 2; Chaco, 31; Chubut, 5; en Córdoba, 133; en Entre Ríos, 29; en Formosa, 2; en Jujuy, 102; en La Pampa, 5; en La Rioja, 5; en Mendoza, 79; en Neuquén, 21; en Río Negro, 63; en Salta, 1; en San Juan, 2; en Santa Cruz, 27; en Santa Fe, 63; en Santiago del Estero, 1; Tierra del Fuego, 44; y en Tucumán 8.

En tanto, Corrientes (-2), Misiones (-4) y San Luis (-2) presentaron números negativos. Esto es porque reclasificaron casos a otras jurisdicciones.

El total de acumulados por distrito informado por el Ministerio de Salud de la Nación, indica que la provincia de Buenos Aires suma 125.114 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 62.698; Catamarca, 65; Chaco, 3.702; Chubut, 292; Córdoba, 2.567; Corrientes, 195; Entre Ríos, 876; Formosa, 81; Jujuy, 2.481; La Pampa, 158; La Rioja, 352; Mendoza, 1.473; Misiones, 52; Neuquén, 1.224; Río Negro, 2.126; Salta, 299; San Juan, 22; San Luis, 26; Santa Cruz, 548; Santa Fe, 1.435; Santiago del Estero, 47; Tierra del Fuego, 644, y Tucumán, 266.

Esta información es sensible para el Ministerio de Salud Pública de Misiones, que esta tarde informó que no hubo nuevos contagios desde el último caso detectado y reconocido por la cartera provincial, este domingo. Para el MSP, son 50 los casos de coronavirus en la provincia. Y no 52 como informa el ministerio nacional.

Los datos del reporte epidemiológico vespertino del Ministerio de Salud de la Nación, están disponibles en el siguiente link:

https://www.argentina.gob.ar/informes-diarios/agosto-de-2020https://www.argentina.gob.ar/informes-diarios/agosto-de-2020