Penes de madera: el principal oferente decidió bajarse de la licitación

Luego de la polémica por el llamado a licitación del Gobierno Nacional para comprar penes de madera y otros kits para educación sexual, el principal oferente, el cordobés Carlos Esteban Nilsen de 35 años, que iba importar los insumos decidió no hacerlo y alegó un tema económico.

“Hice las cuentas y entre la importación y los plazos, quizás termino cobrando en diciembre“, argumentó.

El hombre se dedica a buscar licitaciones a nivel nacional para poder ser oferente en las mismas. En una entrevista explicó por qué decidió bajarse de la licitación que el gobierno nacional había presentado para adquirir penes de madera pulidos, dispensers de preservativos y maletines por un total de $13.371.100.

“Me bajé básicamente porque no tengo la seguridad de que vaya a ganar y no tengo la espalda por si no termino ganando. Hice las cuentas y entre la importación y los plazos, quizás termino cobrando en diciembre, post elecciones y no sé cómo va a terminar y no sé si ganaría o no”, señaló Nielsen en diálogo con una entrevista radial.

Además explicó que el estado debe darlo de baja en la competencia por hacerse con el servicio. “Técnicamente sigo participando, pero cuando el organismo se pone a evaluar tiene que desestimarme por no presentar la garantía”, señaló.

En el proceso de apertura de la licitación se realizó el martes pasado y se presentaron cuatro oferentes: Buhl S.A.; Marketing Dimensión S.A.; Melenzane S.A.; y Carlos Esteban Nielsen.

El único que cotizó por los tres renglones fue Nielsen, con un valor total de $14.870.000. Pero más tarde decidió bajarse de la contienda.