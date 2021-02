Por el robo del anillo de Carlos Menem indagarán a tres enfermeros

Carlos Saúl Menem junto a su hermano Eduardo y el ex gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá. (Foto NA)

BUENOS AIRES. En el marco de la causa caratulada hasta el momento como “averiguación de ilícito”, tres enfermeros que atendieron a Carlos Menem, antes de ser internado en diciembre, serán indagadas por el robo del anillo del expresidente.

Los imputados deberán declarar entre el 26 y 27 de febrero ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 42, a cargo de Carlos Arturo Velarde.

Por su parte, el abogado Diego Storto, representante de Zulemita Menem, manifestó que por el momento no hay una calificación legal, ya que aún no se tipificó el delito, no obstante, en principio sería una imputación por “hurto”. En tanto, si se comprueba que hubo una colaboración externa o entre ellos, puede ser que se agrave la imputación.

A su vez, el abogado de la familia Menem, aseguró que hay una “recompensa dineraria” sin monto fijo para quien aporte datos sobre el lugar en el que se encuentra la piedra de ónix negro que pertenecía al expresidente.

Cabe recordar que el robo del anillo fue denunciado el 14 de diciembre, mientras el senador se encontraba internado en el sanatorio Los Arcos, en el barrio porteño de Palermo, y fue advertido por su hija Zulemita y su enfermero personal que volvía a trabajar luego de tomarse vacaciones y notó su ausencia.

En su denuncia, el hombre precisó que trabajaba como cuidador en el domicilio junto a otros tres enfermeros que habían sido contratados de manera temporal por la empresa Swiss Medical, la obra social prepaga que atendía a Menem, indicaron las fuentes.

Esto derivó en que el fiscal Velarde solicitara una serie de tareas investigativas a la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad para identificar a los sospechosos. En el marco investigativo se emitieron algunas órdenes de allanamientos con la intención de esclarecer el robo.

El anillo sustraído es una pieza de oro con una piedra de ónix que no tiene mucho valor económico, pero sí afectivo para la familia: era una réplica exacta al que le había regalado su padre y que Menem había extraviado durante su primera campaña presidencial.