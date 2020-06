Por qué se celebra el Día del Periodista en Argentina

El 7 de junio se celebra el día del periodista recordando la fecha en que Mariano Moreno fundó el primer periódico patrio: “La Gazeta de Buenos Ayres”. Pensar una semblanza para evocarlo, lleva a relacionarlo de algún modo al recorrido histórico de este trabajo que el escritor colombiano Gabriel García Marquez definió como “el mejor oficio del mundo”.

Según Télam, en el país existen muchas fechas que anclan en la práctica cotidiana del periodista por sucesos históricos y contemporáneos, y por el maravilloso ejercicio de este oficio de grandes periodistas. Por ejemplo, la desaparición del escritor y periodista Rodolfo Walsh durante la dictadura de 1976, o las narraciones de las coberturas en Centroamérica de la periodista Argentina Stella Calloni donde la vida o la muerte eran en el día a día.

Grandes maestros en la historia y presente del periodismo que dimensionan el legado de Moreno. Rogelio García Lupo, Tomas Eloy Martinez, María Esther Gillio, Oscar Cardozo, Raymundo Gleyzer, Ricardo Piglia, Jacobo Timermann…Y la lista sigue extensa…y por supuesto los cientos de periodistas detenidos desaparecidos y o asesinados: Francisco “Paco” Urondo, Haroldo Conti, Alicia Eguren, José Luis Cabezas.

Quizás que la tragedia que atraviesa la historia patria y de la propia vida de Mariano Moreno le puso su impronta al periodismo en la Argentina

La figura de Mariano Moreno

Entre el 25 de mayo de 1810 y el 4 de marzo de 1811, es decir, en apenas once meses Moreno desarrolló una práctica política y periodística que quedó marcada en la historia.

Once meses que concluyeron con la misión a la que se lo envío para que ya no volviera a la Patria que iniciaba una de las tantas etapas históricas de pujas en torno a las conquistas independentistas. El final trágico de Mariano Moreno podría denominarse, retomando a García Marquez, “Crónica de una muerte anunciada”, más allá de las hipótesis acerca de si fue envenenado o no, su suerte ya estaba echada. Su final era cuestión de tiempo en el marco del avance de los sectores criollos pro colonialistas.

Como Secretario de la Junta de Gobierno impulsó medidas que iban a chocar con los intereses de los nuevos sectores de poder económico que se consolidaban o comenzaban a emerger: tomó medidas contra el contrabando, reguló las exportaciones y redactó un reglamento de comercio, en pos de la recaudación fiscal. También impulsó medidas para fortalecer la educación pública entre otras. En esta dirección fue que vio la necesidad de crear un órgano de prensa para hacer conocer al pueblo las actuaciones de la Primera Junta de Gobierno.

En su lanzamiento expresó: “El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes, y el honor de éstos se interesa en que todos conozcan la execración con que miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos. El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien, debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. Para el logro de tan justos deseos ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título de Gazeta de Buenos Ayres”.

El último número de “La Gazeta” se publicó el 12 de septiembre de 1821, cuando Bernardino Rivadavia decidió sustituirla por el Registro Oficial.