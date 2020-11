Previo a su muerte, Maradona sufrió un golpe en la cabeza

Según revelaron en las últimas horas, Maradona se golpeó la cabeza antes de fallecer.

Fue Rodolfo Baqué, abogado de la enfermera que atendió a al “Diez” hasta el último día, el que confirmó que hubo ‘desatenciones previas’ al fallecimiento de Maradona.

El médico brindó una entrevista a TN donde aseguró que Maradona “se cayó y golpeó” la cabeza una semana antes de morir, pero no figura en ningún registro médico. “se cayó y no lo llevaron a ningún hospital. En la casa no había ningún médico clínico”, señaló.

“Fue un lunes a trabajar y el paciente le pidió que se vaya, que no esté más con él. Ella sólo le dio las pastillas que indicaba la psiquiatra pero nunca más lo revisó después de eso, no tuvo contacto. Le daba la medicación a sus asistentes”, añadió el galeno.

Finalmente, también manifestó que el enfermero de la noche era quien le tomaba la presión y que el día previo a la muerte, Maradona tuvo 13 -10 con pulsaciones en 115, lo que sería irregular para un paciente con problemas cardíacos.

Las causas por la muerte de Diego están siendo investigadas, este lunes su médico Leopoldo Luque quien quedó imputado por “homicidio culposo” se presentó ante la justicia a prestar declaración.