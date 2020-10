Reivindicaron la gesta de Malvinas, previo a los 200 años del izamiento de la bandera argentina

El evento fue organizado por la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA), mediante una videoconferencia transmitida por YouTube y Facebook y de la que también tomó parte la diputada Beatriz Ávila.

La legisladora presentó en el Congreso un proyecto para establecer el 6 de noviembre como “Día Nacional de Rememoración del primer izamiento de la bandera argentina en las Islas Malvinas”.

En el primero de los testimonios de los protagonistas, Silvia Barrera, instrumentadora médica del Ejército, recordó su tarea como voluntaria en el Rompehielos Almirante Irizar. “Éramos 6 colegas que hicimos de instrumentadoras, enfermeras y camilleras, pero también actuamos como madres y hermanas de esos chicos en la mayoría de los casos, que además de sus heridas necesitaban alguien que los contenga y los escuche”, contó.

Luego habló Oscar Vázquez, tripulante del ARA General Belgrano, quien manifestó que “el tema Malvinas no queda sólo en la guerra, sino que además de ser una causa nacional se ha transformado en una gran causa de Latinoamérica y gran parte del Mundo”.

En tanto, la catamarqueña Ester Argañaraz, quien se desempeñó como enfermera civil, repasó su tarea y recordó “el horror de la guerra” y en particular a un soldado correntino de apellido Sosa, quien antes de morir sufrió la amputación de sus piernas y no podía comunicarse a través de cartas con su familia y amigos por no saber leer.

A su turno, Fernando Cobas de Chaco, relató los padecimientos sufridos durante los meses en Malvinas, pero afirmó que a pesar de ellos, siempre se sintió orgulloso de poder representar a sus siete hermanos en cada día de batalla.

Por su parte, Jorge Maidana, de La Pampa, contó su llegada y permanencia en la Isla, pero también se refirió con dolor a “la otra guerra” que sufrieron los combatientes cuando fueron regresados casi a escondidas al continente con el objetivo de que la sociedad olvide rápidamente la derrota militar.

Rubén Pablós, de Río Negro, afirmó “estar orgulloso de haber defendido a la Patria, con el honor del uniforme de San Martín y a defender la bandera de Belgrano”.

“Queremos tratar de separar Malvinas de la Dictadura y deberíamos saldar esa discusión porque dejamos afuera de la discusión al verdadero enemigo que es el Imperio inglés”, precisó.

A 200 años del izamiento

