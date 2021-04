La predicción de un astrólogo argentino sobre las restricciones

“El presidente dará anuncios de restricción, con Venus cuadrando a Plutón y Urano cuadratura Saturno”, escribió minutos antes de las 19 horas, momento en que se transmitió la grabación del presidente.

Pero eso no fue todo, luego del anuncio del mandatario el usuario Sentey compartió un dramático mensaje: “No me extraño mas restricciones. Tendremos restricciones todo el año, no solo en Argentina, en el mundo”. Luego, explicó los motivos que lo llevaron a decir eso.

En otro párrafo, el predicador justificó su sentencia y escribió: “Esto es porque en todo el 2021, estaremos teniendo un aspecto de cuadratura entre Saturno (Limites) y Urano (Libertades)”. Además uno de sus seguidores le preguntó hasta cuándo seguirá esta situación a lo que Sentey respondió: “Hasta 2023”.

Nuevas restricciones

El presidente de la República Argentina dio a conocer el miércoles a las 19 horas las nuevas medidas que tomará el Gobierno a partir del viernes ante el aumento de casos de coronavirus en el país.