Ruta del dinero K: Zaffaroni también criticó la condena a Báez y pidió “un gesto político”

El ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, cuestionó la condena a 12 años de prisión impuesta a Lázaro Báez por lavado de dinero proveniente de la corrupción, en la causa conocida como “ruta del dinero K”.

En declaraciones radiales a El Destape, Zaffaroni dijo que la sentencia demuestra que “el lawfare sigue operando intacto”.

“Lawfare”, cuya traducción al español es “guerra política”, es el concepto que utiliza el kirchnerismo y otros partidos políticos de la región para denunciar una persecución en su contra.

El ex ministro de la Corte Suprema, explicó que se trata de delitos cometidos por “bandas de fiscales y jueces” con “mercenarios de los partidos únicos de los medios, espías y algún policía corrupto” que no sólo tiene en la mira a líderes populares, sino también incluye la estigmatización de dirigentes y la proscripción de partidos políticos.

De esa manera, con sus declaraciones, Zaffaroni se sumó a Oscar Parrilli, quien criticó la resolución judicial y la atribuyó a una cuestión racista. “A Lázaro lo condenan porque es morocho, porque es de tez oscura, porque era amigo de Néstor Kirchner, porque no forma parte del círculo de poder que integran los empresarios top de la Argentina”, dijo Parrilli.

Los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Iñiguez y Adriana Palliotti hallaron pruebas para condenar no sólo a Báez, sino también a sus hijos y a otros miembros claves de una trama que lavó más de 50 millones de dólares. La decisión fue entendida por algunos especialistas como un mensaje para Cristina Kirchner, imputada en una causa que analiza la concesión de obra pública a Báez.

“La condena a Lázaro Báez incluye varios mensajes. No sé si a Cristina en forma particular, pero obviamente el aparato sigue intacto y operando. ¿Hasta dónde va a llegar? No sé. Se sienten omnipotentes. En algún momento van a llegar a hacer barbaridades y eso va a provocar una reacción pública. Si se piensa en eso como táctica, es peligrosa. Habría que hacer algo antes. Es una decisión política”, analizó Zaffaroni.

Y completó: “Algo habrá que hacer porque si no se hace, el pueblo saldrá a la calle, cosa que no me gusta y que habría que evitarlo; esta escalada fundada en una sensación de omnipotencia en base a la falta de cintura política va a producir una pueblada”.

El ex magistrado de la CSJ aseguró que el lawfare en la Argentina es protagonizado por una minoría de 20 o 30 personas que se encuentran en puestos estratégicos. “Al resto quizás le podemos imputar el silencio, que los ensucia a todos, pero una participación activa”, continuó.

Todos las condenados y absoluciones de la ruta del dinero K

1) Lázaro Antonio Báez, 12 años

2) Jorge Oscar Chueco, 8 años

3) Daniel Rodolfo Pérez Gadín, 8 años

4) Jorge Leonardo Fariña, 5 años

5) Martín Antonio Báez, 9 años

6) Leandro Antonio Báez, 5 años

7) Melina Soledad Báez, 3 años

8) Luciana Sabrina Báez, 3 años

9) Walter A. Zanzot, 5 años

10) Julio Enrique Mendoza, 6 años

11) Claudio Bustos, 4 años y 6 meses

12) Eduardo César Larrea (absuelto)

13) Walter Santiago Carradori (absuelto)

14) Fabián Virgilio Rossi, 5 años

15) Federico Elaskar, 4 años y 6 meses

16) Juan Carlos Molinari, 4 años y 6 meses

17) Mario Lisandro Acevedo Fernández, (absuelto)

18) Daniel Alejandro Bryn, 3 años

19) Juan Ignacio Pisano Costa, 2 años y 6 meses.

20) Sebastián Ariel Pérez Gadín (absuelto)

21) Alejandro Ons Costa, 4 años

22) César Gustavo Fernández, 5 años

23) Jorge N. Cerrota, 2 años y 6 meses.

24) Christian Martín Delli Quadri (absuelto)

25) Eduardo Guillermo Castro, 5 años

26) Martín Andrés Eraso, 4 años y 6 meses

27) Juan Alberto De Rasis, 6 años