Salió a correr y fue asesinada por una jauría de perros en San Juan

SAN JUAN. Florencia Ledesma, de 23 años, perdió la vida de forma brutal: salió a correr y fue atacada por una jauría que le quitó la vida. Esto ocurrió en la provincia de San Juan, cuando la joven pasó por un descampado y seis perros la siguieron hasta encerrarla y no le dieron tregua.

La joven logró comunicarse con su hermano policía para pedir auxilio, pero no pudo llegar a tiempo.

El ataque ocurrió el lunes alrededor de las 19, cuando Ledesma salió de su casa en calle La Laja, en la zona de Villa Ampakama para hacer actividad física. En un tramo de tierra la sorprendieron alrededor de seis perros de los que no pudo huir. Los animales la mataron en poco tiempo.

Su hermano Enzo, logró atender el llamado de emergencia de la joven y se fue en una moto a rescatarla, pero llegó dos horas después. Florencia se encontraba en el suelo inconsciente con los animales todavía atacándola.

Aunque en ese momento aún continuaba con vida, la joven murió camino al hospital por las graves lesiones en el cuerpo, según indicaron los medios locales.

El personal de la Comisaría 18, de Bomberos, de Policía Ecológica y de la División Criminalística recorrerá la zona del ataque para completar la investigación y buscar a los animales que aparentemente no tienen dueño.

“Lo único que pedía mi Florita era agua. Le puse agua en la boca, pero después de un rato me di cuenta de que ella ya no reaccionaba, ya no se movía, creo que allí ya se había ido”, declaró Rosa Ledesma, una de las tías de la víctima.