Se activó el protocolo del Coronavirus, por turista que estuvo en Iguazú

Las autoridades sanitarias de El Calafate activaron el protocolo ante la posibilidad de que una turista italiana que visita la ciudad que podría tener Coronavirus. Se trata de mujer de 77 años, oriunda de Milan, que integra un contingente de italianos, y que desde hace un par de días presentaba fiebre y tos seca. El protocolo se activó el martes mientras visitaba el Glaciar Perito Moreno. La mujer fue derivada al hospital y está aislada en observación hasta que se conozca el resultado del examen que debe realizarse en Buenos Aires, aunque un primer análisis indica que no sería coronavirus.