Tras el crimen en Villa Gesell, impulsan la “Ley Fernando”

Luego del salvaje crimen de Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche en Villa Gesell, ocurrido hace una semana, el diputado de la provincia de Buenos Aires Daniel Lipovetzky (Juntos por el Cambio) y el referente porteño del Frente de Todos Leandro Santoro, informaron que están trabajando en un proyecto de ley que aplique el concepto de «mano prohibida» a los rugbiers y a jugadores de otros deportes.



La «Ley Fernando» no agravaría las condenas penales, debido que las legislaciones porteñas y bonaerense son locales y no pueden modificar el Código Penal de la Nación, pero apunta a determinar sanciones deportivas, no solo para los jugadores, involucrados sino también para los clubes.

