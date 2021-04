Un joven con parálisis cerebral le envió un mensaje al presidente tras sus dichos sobre la discapacidad

Iván Davidovich de 21 años tiene parálisis cerebral y le ofreció al presidente reunirse con él para “que aclare lo que dijo en público” y demostrarle que las personas con su condición también son “capaces”.

Mediante una grabación que difundió en las redes sociales, el joven cuestionó las declaraciones que hizo Fernández durante una entrevista radial, luego de haber anunciado las últimas restricciones para bajar la circulación de personas y, de esa manera, intentar frenar la segunda ola de contagios, en el marco de la pandemia del coronavirus.

Al defender su decisión de cerrar las escuelas, el presidente sostuvo que en el último tiempo habló “con maestras de escuela de chicos con capacidades diferentes, de lo difícil que se les hace trabajar con esos chicos, que no entienden la dimensión del problema sanitario que enfrentan”.

“Esta es la frase que me hizo eco toda la vida, hasta que dije ‘basta, me harté’. Estuve callado mucho tiempo, pero ahora le quiero hablar a usted, señor Presidente. Mi nombre es Iván Davidovich, tengo 21 años, soy estudiante de diseño multimedial, tengo parálisis cerebral, no puedo hablar, pero lo estoy haciendo a través de un dispositivo que manejo con mis ojos. En todo el transcurso de mi vida siempre he escuchado minimizar mi capacidad intelectual, pero nunca me imaginé que un Presidente lo haría”, comenzó diciendo el joven en un mensaje que rápidamente se hizo viral.

En el video, que él mismo diagramó, Iván le aseguró “con todo respeto” a Alberto Fernández que, aunque se encuentre “en una silla de ruedas”, eso “no significa que no pueda entender la grave situación del país y del mundo” como manifestó el mandatario.

“Que las personas con discapacidad no entienden… esto me hace pensar que muchos de nosotros no recibimos la vacuna porque no entendemos la situación por la que estamos pasando. Yo soy una persona como cualquier otra”, agregó, mientras en las imágenes aparecía el diploma de honor que le entregaron en la escuela ORT, de la que se graduó.

Además, le aclaró, al igual que hicieron varias organizaciones no gubernamentales, como la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), que “la forma correcta de dirigirse” a las personas con algún tipo de discapacidad es, justamente, esa y no “chicos con capacidades diferentes”.

“Somos personas con derechos, debería informarse, Alberto. A veces sueño con un país mejor, pero con este tipo de comentarios es difícil imaginarlo. Señor Presidente, le propongo juntarme con usted para que aclare lo que dijo en público y mostrarle que somos capaces”, finalizó el joven.

Una semana después de las declaraciones, durante la tarde del lunes, Alberto Fernández realizó un curso de “capacitación sobre modelo social de la discapacidad y comunicación accesible” con las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).