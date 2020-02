Un joven denunció que también fue golpeado por los rugbiers

La historia de Federico, de alguna forma, presagió lo que harían los 10 rugbiers detenidos por el asesinato de Fernando Báez Sosa este verano. Es que, a él, en septiembre de 2019, también lo atacó ese mismo grupo en patota.

El joven contó a Telefé que la agresión fue durante una fiesta, cuando se chocó con uno de los ahora imputados. “¿Qué me mirás? Me rompiste el vaso”, le reclamó. Federico dijo que, en aquél momento, le aseguró que no quería pelearse, pero que igualmente le empezaron a pegar. Después se sumaron los otros rugbiers.

“Cuando me pegaron, me caí”, relató y dijo que, cuando logró levantarse, corrió a resguardarse en su auto. Una vez dentro, dio marcha atrás y el vehículo cayó en un zanjón. “Cuando el auto quedó trabado aprovecharon todos y vinieron a pegarme, a mí y al auto. Abrieron puertas y ventanas. Cuando logré irme, me tiraron piedrazos”, contó.

Además, los rugbiers grabaron el ataque y difundieron las imágenes a través de sus redes sociales. “Lo del video me lo contaron mis amigos y familiares, yo no quise verlo porque me iba a hacer mal”, aseguró Federico.

Después del ataque, el joven tuvo dificultades durante un mes para caminar por los golpes que recibió en la cadera. En ese momento, no realizó la denuncia porque estaba muy dolorido como para ir a la comisaría. Ahora, dijo que sintió la necesidad de contar públicamente su historia.

Federico aseguró que ya conocía al grupo de rugbiers e los boliches y afirmó que, si nadie los denunció antes, fue por miedo. “Nadie los denunció porque amenazaban. Salís a la calle y no sabes si vas a volver porque te van a pegar”, concluyó.

Fuente TN

