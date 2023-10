Afirman que la prohibición del glifosato en Misiones es inconstitucional

Foto ilustrativa de la web

En julio pasado, la provincia de Misiones aprobó la ley VIII-103, de promoción de bioinsumos, por la cual prohibió para dentro de dos años el uso de glifosato en todo el territorio provincial.

Cabe recordar que el glifosato es el herbicida más utilizado en el mundo y el responsable de un cambio radical en la forma de producción agrícola y, mediante este producto, es que se ha modificado el antiguo método de trabajo erosivo para el combate de las malezas, así como la utilización de herbicidas con graves efectos residuales sobre la naturaleza.

En efecto, la venta y el uso de glifosato están autorizados en la Argentina por los organismos nacionales competentes. Por ello, la ley provincial que prohíbe su uso viola diversas normas federales que regulan la materia desde hace más de cincuenta años; entre otras, el Régimen de Sanidad Vegetal, el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal y la ley de declaración de interés nacional de la sanidad de los vegetales y animales (ley 27.233), así como las distintas reglamentaciones emitidas por las autoridades nacionales en estas cuatro décadas.

En ese contexto, quien se refirió al tema fue el asesor jurídico de la Sociedad Rural Argentina, Ezequiel Cassagne, en una nota publicada en el diario La Nación.

“Esta ley draconiana genera un impacto muy negativo y extremo en el sector agrícola de esa provincia, y de la Argentina en general”, explicó Cassagne.

Y agregó: “como bien lo sostiene desde siempre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Constitución nacional ha querido hacer un solo país para un solo pueblo y no habría nación si cada provincia se condujera económicamente como una potencia independiente. A partir de esta ley, la provincia de Misiones impide, en forma absoluta, el uso de un producto autorizado para su venta y comercialización por el Estado nacional”.

Asimismo, señaló que actualmente en más de 160 países se habilitó el uso de glifosato por considerarlo un producto de baja toxicidad y no cancerígeno. De acuerdo con el informe publicado en 2016 por la Reunión Conjunta de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, el glifosato, además de no ser cancerígeno, no provoca daños ni cambios en el material genético, no afecta el sistema nervioso, no provoca malformaciones y tampoco tiene efectos sobre órganos específicos tanto en exposición única como en exposición repetida.

“Con esta ley, Misiones interfiere con políticas y regulaciones nacionales en una de las actividades económicas más relevantes del país, al tiempo que obliga a todos los productores de la provincia a modificar sus sistemas de producción, en muchos casos, de un modo tal que se verán excluidos de muchos mercados internacionales”, concluyó el asesor jurídico de la SRA.