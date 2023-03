Editorial de HDP: “De vuelta como la calandria”

Este miércoles, se dio inicio a la cuarta temporada de Horas de Periodismo (HDP) que se emite por MisionesCuatro, en la cual el periodista Eduardo Pérez* hizo un repaso de las “noticias de ayer” y de la “guerra contra la inflación”, entre otros temas. “El objetivo en este año electoral es cumplir una misión, que puedan conocer a los candidatos. Estaría bueno si los candidatos quieren, los invito a que me manden el video, donde cuenten quienes son, no sé si todos se van a animar, ni mostrar a donde viven. Los que dicen que son pueblos a veces no viven como pueblo, no sé si los que nos representan viven como nosotros”, declaró el comunicador.

En relación a la economía del país indicó: “hace un año empezamos con la guerra de la inflación. Perdimos la guerra 102%. Hace un año entrábamos en guerra y ahora perdimos. Ni siquiera tuvimos que declarar la rendición”, expresó.

“13% de inflación entre enero y febrero. Las noticias de ayer es todo lo mismo”, afirmó.