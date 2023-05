Editorial de HDP: “Del dicho al hecho”

Este miércoles, en el programa Horas de Periodismo (HDP) que se emite por MisionesCuatro, el periodista Eduardo Pérez* habló de los comicios que van a desarrollarse este domingo 7 de mayo en la provincia.

“Estamos con mucha esperanza y expectativas a las puertas de una oportunidad, de ir a votar”, declaró.

“El voto es un derecho y una obligación. Hay maneras de no ir a votar y hay excepciones, estar enfermo, más de 500 kilómetros, etc. etc., pero hay que ir a votar, es donde vale tu opinión enserio, es el famoso ‘del dicho al hecho hay un largo trecho’, el largo trecho se termina, o de la opinión al voto”, agregó.

“Hay que ir a votar y aprovechar esta oportunidad, este año estamos cumpliendo 40 años de democracia, costó mucho conseguir y de eso se trata la democracia de ir a votar, es una obligación, pero también es un derecho de expresarse. Argentina eligió la forma de gobierno: representativa, republicana y federal, federal porque conviven los gobiernos provinciales, republicana porque en definitiva hay división de poderes y, representativa, porque gobierna el pueblo, no lo hace directamente, sino que gobierna a través de sus representantes”.

“Es una oportunidad para elegir, es el momento del dicho al hecho”, precisó.