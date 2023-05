Editorial de HDP: “La Argentina dinamita”

“’Mi perro dinamita’, la cortina de hoy la eligió Cristina Fernández de Kirchner que otra vez volvió a usar la metáfora ricotera como cuando se defendió de la Causa Vialidad hizo lo mismo ahora: ‘no voy a ser mascota del poder, no doy la patita ni hago del muertito`’”, comenzó diciendo el periodista *Eduardo Pérez, en un nuevo programa de Horas de Periodismo (HDP) que se emite por MisionesCuatro.

“Lo curioso es que Cristina dice que no va a ser mascota de nadie, pero ella si tiene un montón de mascotas, al mismo presidente de la nación, se ve que el que es dueño es dueño, sobre todo no le gusta la gente que dice no y le desobedece a la justicia”, agregó.

“Utiliza una metáfora que no le hace mucho favor, porque si hay alguien que controla a la gente tiene serviles es la misma vicepresidenta”, expresó.

En referencia a los presidentes elegidos por el voto popular, como es el caso de Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández señaló: “de los tres que están vivos, ninguno se hizo cargo del desastre que nos dejan. El campo minado no le deja para el gobierno que viene, nos dejan a nosotros”, afirmó.

“A propósito de mi perro dinamita, se llama ‘Argentina dinamita’, porque está dinamitada y porque ninguno de los que prendió la mecha se hace cargo”, precisó.