Editorial de HDP: “Lapacho en Flor”

POSADAS. En el programa Horas de Periodismo (HDP) que se emite por MisionesCuatro, el periodista Eduardo Pérez*, mencionó que, en época de campaña electoral “florecen las soluciones”.

“Cuando florecía el lapacho llegaba la primavera, ahora está todo cambiado, las hojas de los arboles caen a mitad de invierno. Pero con las elecciones no cambia nada, alrededor de 20 días para las elecciones de mayo y esto no cambia no es como el clima, no es que hace calor en otoño o en invierno y frio en verano, siempre es lo mismo, todas las noches dando vuelta en la disco”, expresó.

“A los 24, 27 días de las elecciones florecen las respuestas, los arreglos, las recorridas y los contactos con la gente como florece el lapacho, un día te levantás y decís ‘qué linda está mi ciudad’ con los arboles florecidos. Así es con las elecciones, de repente, a 30 días florecen las soluciones. Esto no es cambiante como el clima, a 30 días se entrega, se inaugura. Todo el mundo empático con el otro. Hay que ocuparse todo el tiempo de la gente, no solo en campaña“, afirmó