Editorial de HDP: “No te creas tan importante”

POSADAS. Este miércoles, en una nueva edición de Horas de Periodismo (HDP), Eduardo Pérez* habló de la campaña electoral de cara al próximo 7 de junio. Dijo que el nombre de la editorial “no te creas tan importante”, acompañada con la canción de fondo que lleva el mismo nombre: “tiene que ver con la cantidad de candidatos que hay”.

“Ahora están los candidatos sacándose fotos entregando galletas, mate cocido, cortes de casa, zapatillas. Pero no muchachos, no se crean tan importantes, porque la gente no está tan ávida de que todo el mundo sea candidato”, manifestó el periodista.

Asimismo, dijo que en las elecciones del 7 de mayo habrá ocho listas de candidatos a gobernadores y diputados provinciales: “216 candidatos a diputados provinciales, más 753 candidatos a intendente, más los 8 candidatos a gobernadores. Más los 216 candidatos a diputados da un total de 977 candidatos en la provincia. Esto da cuenta que en Misiones la política no es tan cualitativa, sino que es más cuantitativa. Más de cantidad que de calidad”, expresó.

“Me pregunto, de los 977 ¿Qué los motiva a todos? Porque no todos van a llegar y saben que no van a llegar, una cosa es participar y otra es ser funcional, otra es para agarrar un carguito o plata. Problemas de la ley de lemas en la provincia hace que tengamos 977 candidatos. Eso que no estoy contando los candidatos a concejales y en algunos municipios vice intendente y Defensor del Pueblo, o sea que estamos pasando los 1000 candidatos en la provincia”, afirmó Pérez.

“No se crean tan importante, están los 15 minutos de fama, está perfecto. Lo que si se nota cuando es un candidato que tiene ganas de ayudar a la gente y cuando están por otra cosa”.

“¿Qué los motiva? ¿Será que hay una cuestión de ego y de aparecer en el afiche? ¿O en la foto entregando una bolsa de mercadería? La sociedad no está ávida de ustedes, está ávida de que le solucionen los problemas, no de que se saquen fotos y hagan jingles”, expresó.