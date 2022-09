El futuro es ¿nuestro?

Una frase muy utilizada es que los jóvenes somos “el futuro” del país. A mí me gusta pensar que el futuro somos todos y cada uno de los que nos importa, nos involucramos y día a día nos levantamos para sacar adelante a este hermoso país.

Pensar que el problema de la Argentina se resuelve solamente con un cambio generacional, es una premisa totalmente desacertada. El punto de partida para que esto suceda debe ser la generación de condiciones para alentar a la juventud a involucrarse.

Lastimosamente en esta última gestión presidencial, he observado algo que durante mi corta vida no he visto jamás. Cientos y miles de jóvenes como yo, que frustrados, desesperanzados y resignados deciden abandonar la tierra que los vio crecer y se van en busca de una mejor vida.

Datos de la Dirección Nacional de Migraciones revelaron que, entre septiembre de 2020 y junio de 2021, 600.000 jóvenes abandonaron el país, a razón de un estimado de doscientos chicos por día.

También una encuesta de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) reveló que el 70% de los jóvenes ve con buenos ojos irse. La situación es realmente alarmante.

Mucho de esto se explica por los problemas coyunturales que desde hace años atraviesa la Argentina y nos afecta de lleno.

El primer indicador es la pobreza, que afecta a 6 de cada 10 chicos, quienes no completan su alimentación diaria, lo que interrumpe su desarrollo físico y mucho más el desarrollo mental.

En educación, los mecanismos estatales han fracaso por completo. A nivel nacional solo 3 de cada 10 chicos terminan la escolaridad en tiempo y forma. A pesar de todos los mecanismos inventados en la pandemia, tales como la no pérdida de la regularidad escolar o de pasar de nivel con múltiples materias adeudadas, no han reducido la deserción escolar ni mucho menos ha aumentado la cantidad de egresos.

La crisis económica y la incertidumbre financiera, ha abierto una brecha irrecuperable, entre una generación de jóvenes que ha abandonado el país en búsqueda de un futuro mejor, y aquellos que han quedado fuera del sistema escolar y de empleo.

El rol político

La situación descripta precedentemente, obliga los jóvenes a entender e involucrarse en la cotidianeidad y discusiones de la agenda política.

Es una falacia pensar que no les interesa (al menos no a la mayoría) la política o los problemas del país. La era de la comunicación en la que vivimos permite que el joven al estar megainformado, opine, debata y quiera involucrarse en la política, ya sea partidariamente o no.

Hoy es mucho más común escuchar a un joven hablar y repetir lo que dijo un referente político nacional, plantear una discusión sobre un tópico del momento o inclusive sostener una opinión propia vía redes, que lo que era hace quizás algunos años.

Es importante y el gran desafío para la política y los partidos políticos, el darles el espacio a los jóvenes. Pero no para convertirlos en lo que comúnmente conocemos como militantes rasos que reparten votos o folletos, sino más bien, abrirles las puertas a la formación, al conocimiento y al debate, acompañándolos en cada paso para prepararlos como futuros dirigentes.

Es así como se podrá impulsar desde la juventud cambios, propuestas y acciones concretas que nos lleven a mejorar al menos un poco la realidad que vivimos.

Bryan Villalba (*) Apoderado UCEDE (Unión del Centro Democrático) Misiones