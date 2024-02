El precio de la yerba se define en Dubai

Podríamos hacer un repaso de todas las veces que el INYM no estuvo a la altura del sector y, sobre todo, de todas las oportunidades en las que no pudieron ponerse de acuerdo y tuvieron que dejar que un porteño desde su oficina defina el rumbo del producto más importante de la provincia. Pero lo cierto es que desde la llegada de Javier Milei, el INYM subió un nivel más en el fracaso. Una gestión que tiene poco para dar a los que producen porque todo se lo da a la política.

La última novedad es que llamaron a una sesión especial para la definición de precio pero el precio ya se estaba decidiendo entre los verdaderos protagonistas del sector. Mientras los hermanos Petterson estaban en las oficinas rosqueando, los productores, molinos y secaderos trabajaban y acordaban precios para poder seguir produciendo yerba mate y dando trabajo a muchísimos misioneros.

La realidad siempre supera a la ficción, más aún en este país digno de una película eterna. Los hermanitos hicieron contorsionismo y trataron de ponerse a los productores de su lado, prometiendo un precio imposible de alcanzar pero los que de verdad trabajan en las chacras saben de su producto, cuidan su trabajo y dialogan entre ellos. Lo último parece que no estaba en la hoja de cálculo de los renovadores: los productores dialogan entre ellos, consensuan y, sobre todo, cuidan su producción. Tal es así, que ya comenzaron a hacer públicos los precios de la hoja verde en toda la provincia, generando transparencia y competitividad.

No vamos a adjudicarles a los renovadores el beneficio de la ignorancia, lo real es que todo servía para crear otro Instituto bajo la promesa de un futuro mejor, otra decena de cargos públicos y, por supuesto, algún que otro impuesto para poder seguir recaudando. No pudo ser esta vez.

Como si esto ya no fuera el límite del fracaso, tampoco pudieron realizar la sesión por falta de quorum. Según sus comunicados oficiales, la ausencia de Corrientes y de los industriales limitó el accionar de los hermanitos macana que desconocen cualquier designación de Nación y siguen pujando por llevar el INYM al fondo del pozo.

Lo más paradójico de todo esto es que la sesión se pospuso para el 29 de febrero. Más de 10 días de diferencia entre una y la otra. Habrá que ver si este lapso no coincide justo con la feria Gulfood en Dubai, no vaya a ser cosa que hayan preferido viajar 13.000 kilometos en lugar de estar cerca de los productores. No vaya a ser cosa que sigan haciendo lo mismo de siempre: viajando a costa del trabajo de los misioneros.

En los pasillos del INYM el silencio es atroz, un poco por la incertidumbre y otro poco porque los ruidosos ya estan bajando en Dubai del lujoso vuelo EK248 de Emirates Airlines. Listos para seguir recorriendo el mundo. Como dicen por ahí: con la tuya, contribuyente.